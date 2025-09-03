तिलक इंतजार कर सकता है...संजू को विश्व कप टीम में देखना चाहते हैं कैफ, ये है वजह

पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि संजू सैमसन को एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिलक युवा हैं और इंतजार कर सकते हैं लेकिन संजू अनुभवी हैं और विश्व कप को देखते हुए एशिया कप में जगह देनी चाहिए।

एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम गुरुवार को दुबई पहुंचेगी। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में पिछले महीने टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान हुआ था। टीम के सामने आने के बाद नंबर तीन स्थान के लिए बहस शुरू हो गई है। शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है, ऐसे में टीम में उनकी ट्रॉफी पक्की है। शुभमन गिल टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं और वहीं संजू को ओपनिंग की जगह छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि अफगानिस्तान की टीम, जिसमें स्पिनरों की भरमार है, वहां संजू सैमसन अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''वह आईपीएल में टॉप- 10 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब राशिद खान बीच के ओवरों में गेंदबाजी करने आते हैं तो उनके खिलाफ संजू से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि वह मैदान पर छक्के लगा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बल्लेबाजी के लिए सबसे कठिन परिस्थितियां हैं और उन्होंने वहां सलामी बल्लेबाज के रूप में दो शतक लगाए हैं। वह तेज और स्पिन दोनों को अच्छी तरह से खेलते हैं और आईपीएल में वह हर साल 400-500 रन बनाते हैं।"

मोहम्मद कैफ ने कहा, ''अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे। तीसरे नंबर के लिए मुझे लगता है तिलक वर्मा अभी युवा है और अपनी बारी का इंतजार कर सकता है। संजू एक अनुभवी बल्लेबाज हैं और उन्हें तीसरे नंबर पर लगातार मौके देकर निखारा जा सकता है। छह महीने बाद विश्व कप है और वह एक मौके के हकदार हैं।''

एशिया कप के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।