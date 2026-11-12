'हार्दिक ने गुजरात को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी,' मोहम्मद कैफ ने पांड्या को दी फॉर्म सही करने की सलाह

मोहम्मद कैफ ने कहा है कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने पांड्या को मुंबई इंडियंस के साथ बिताए दूसरे कार्यकाल को जल्द से जल्द भूलने और आगे बढ़ने की सलाह दी है।

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को छोड़कर बहुत बड़ी गलती है। स्टार ऑलराउंडर की कप्तानी में गुजरात की टीम अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बन गई थी। पूर्व क्रिकेटर ने हार्दिक से पंजाब किंग्स से जुड़ने के बाद अपनी फॉर्म पर ध्यान देने के लिए कहा है। हार्दिक के आईपीएल में पिछले कुछ साल काफी संघर्षपूर्ण रहे हैं। मुंबई का कप्तान बनने के बाद उन्हें फैंस का सपोर्ट नहीं मिला और फिर उनकी कप्तानी में टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आईपीएल 2027 से पहले खिलाड़ियों के एक बड़े आदान-प्रदान की डील के तहत हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में चले गए हैं। वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए हैं।

हार्दिक-अर्शदीप की हुई अदला-बदली इस डील के साथ ही मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक पांड्या का दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया है। इस दौरान उन्होंने टीम के साथ चार आईपीएल खिताब जीते थे। दूसरी ओर, अर्शदीप सिंह आठ सीजन तक पंजाब के साथ रहने के बाद अब टीम छोड़ रहे हैं। हार्दिक पांड्या 18 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़ेंगे, जो उनकी पिछली 16.35 करोड़ रुपये की फीस से अधिक है। वहीं अर्शदीप सिंह 18 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा फीस पर ही मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे। इस अदला-बदली से पंजाब को पांड्या के रूप में एक अनुभवी ऑलराउंडर और आईपीएल जीतने वाले पूर्व कप्तान मिले हैं, जबकि मुंबई को अर्शदीप के रूप में एक बेहतरीन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का विकल्प मिला है, जिससे 2027 सीजन से पहले उनके गेंदबाजी संसाधन और मजबूत हुए हैं।

गुजरात से निकलना बड़ी गलती थी मोहम्मद कैफ ने लिखा, ''हार्दिक पांड्या द्वारा गुजरात टाइटंस को छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगता है ये इमोशनल फैसला था। उनका मुंबई इंडियंस के साथ नाता था और शायद यही वजह उन्हें खींच लाई। ये हमेशा मुश्किल निर्णय होता है। आपने गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया और वहां पर राजा थे। लेकिन उस फैसले से उन्हें नुकसान हुआ। वह अपनी कप्तानी और प्रदर्शन में पीछे चले गए। उनके लिए मुंबई इंडियंस के साथ तीसरे कार्यकाल को जल्दी से जल्दी भुलाना सही होगा और आगे बढ़ना होगा।''