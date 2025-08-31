दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में साउथ जोन टीम की कप्तानी करेंगे अजहरुद्दीन, तिलक वर्मा जाएंगे दुबई

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रविवार को तिलक वर्मा की जगह उत्तर क्षेत्र के खिलाफ 4 सितंबर से बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होने वाले दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए साउथ जोन के कप्तान के रूप में कार्यभार संभाला।

केरल के बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन को नोर्थ जोन के खिलाफ चार सितंबर से बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होने वाले दलीप ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल के लिए रविवार को तिलक वर्मा की जगह दक्षिण क्षेत्र का कप्तान नियुक्त किया गया। तिलक वर्मा को पहले दक्षिण क्षेत्र का कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में चुना गया है और इसलिए वह आगे दलीप ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे। 4 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों को दुबई पहुंचना है, जबकि दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल भी इसी दिन से शुरू होने हैं।

तिलक वर्मा के साथ अजहरुद्दीन टीम के उप-कप्तान थे और अब उप-कप्तान की भूमिका तमिलनाडु के एन जगदीशन को सौंप दी गई है। तमिलनाडु के बाएं हाथ के स्पिनर आर साई किशोर भी सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह अभी हाथ की चोट से उबर रहे हैं। पुडुचेरी के अंकित शर्मा और आंध्र के शेख रशीद को दलीप ट्रॉफी के अंतिम चार के मैचों के लिए दक्षिण क्षेत्र की टीम में शामिल किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को पहले स्टैंडबाय में रखा गया था।

अंकित बाएं हाथ के स्पिनर हैं, जिन्होंने 68 प्रथम श्रेणी मैचों में 168 विकेट लिए हैं। रशीद शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के 19 मैच में 1204 रन बनाए हैं। कई अनुभवा खिलाड़ी इस टीम के पास हैं। हालांकि, नोर्थ जोन के पास भी अच्छे खिलाड़ियों की भरमार है, जिससे ये मुकाबला और भी ज्यादा खास हो जाएगा। दोनों क्वार्टर फाइनल मैच ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में अब सेमीफाइनल मैच ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे।

साउथ जोन की टीम इस प्रकार है मोहम्मद अज़हरुद्दीन (कप्तान), तन्मय अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, मोहित काले, सलमान निज़ार, नारायण जगदीसन, त्रिपुराना विजय, तनय त्यागराजन, विजयकुमार विशाक, निधिश एमडी, रिकी भुई, बासिल एनपी, गुरजापनीत सिंह, स्नेहल कौथंकर, अंकित शर्मा, शेख रशीद।