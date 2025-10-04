Mohammad Yusuf spewed venom against India supporting Mohsin Naqvi saying he is doing the right thing मोहम्मद यूसुफ ने उगला भारत के खिलाफ जहर, मोहसिन नकवी का सपोर्ट करते हुए बोले- वह सही कर रहे हैं, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mohammad Yusuf spewed venom against India supporting Mohsin Naqvi saying he is doing the right thing

मोहम्मद यूसुफ ने उगला भारत के खिलाफ जहर, मोहसिन नकवी का सपोर्ट करते हुए बोले- वह सही कर रहे हैं

मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि चेयरमैन सर (मोहसिन नकवी) जो कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है। उन्होंने सही रुख अपनाया है। भारत को उस समय ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। एसीसी और आईसीसी के नियमों के अनुसार, वह एसीसी प्रमुख के रूप में वहां खड़े थे और ट्रॉफी उनके हाथों से ही सौंपी जानी चाहिए थी।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 07:21 AM
share Share
Follow Us on
मोहम्मद यूसुफ ने उगला भारत के खिलाफ जहर, मोहसिन नकवी का सपोर्ट करते हुए बोले- वह सही कर रहे हैं

एशिया कप 2025 ट्रॉफी को लेकर चल रहे ड्रामे के बीच एशियान क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को मोहम्मद यूसुफ का सपोर्ट मिल रहा है। खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल, नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने पिछले दिनों भारत के खिलाफ खूब जहर उगला था। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल के बाद उनका ही बॉयकॉट कर दिया। जब भारतीय खिलाड़ी ट्रॉफी और मेडल लेने मंच पर नहीं आए तो नकवी अपने साथ ही ट्रॉफी ले गए और भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया। मोहसिन नकवी की इस हरकत का बीसीसीआई ने विरोध किया और उन्हें एसीसी के पद से हटाने की भी मांग की। हालांकि अब उनके पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का सपोर्ट मिलता दिख रहा है।

मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें पहले लाइव प्रसारण के दौरान टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, उन्होंने अब कहा है कि नकवी ने जो किया सही किया।

यूसुफ ने पाकिस्तानी चैनल समा टीवी से कहा, "चेयरमैन सर (मोहसिन नकवी) जो कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है। उन्होंने सही रुख अपनाया है। भारत को उस समय ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। एसीसी और आईसीसी के नियमों के अनुसार, वह एसीसी प्रमुख के रूप में वहां खड़े थे और ट्रॉफी उनके हाथों से ही सौंपी जानी चाहिए थी।"

उन्होंने आगे कहा, "उस वक्त तो तुमने नहीं लिया, तो अब इतनी जल्दी क्या है? अगर तुम्हें याद था कि तुम्हें ट्रॉफी लेनी है, तो तुम्हें उसके ऑफिस जाकर ले लेनी चाहिए थी। मैदान पर तुम अपनी फिल्में बनाने में व्यस्त थे। मैंने उस दिन भी कहा था - ये फिल्मी दुनिया से नहीं आ रहे हैं। ये खेल है, क्रिकेट है; यहां फिल्में नहीं चलेंगी। फिल्मों में तो रीटेक वगैरह होते हैं, लेकिन फिल्मों में हीरो बनना अलग बात है। तुम यहां असली खेल खेल रहे हो, और अब कह रहे हो कि तुम्हें ट्रॉफी चाहिए।"

India Vs Pakistan Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |