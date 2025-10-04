मोहम्मद यूसुफ ने उगला भारत के खिलाफ जहर, मोहसिन नकवी का सपोर्ट करते हुए बोले- वह सही कर रहे हैं

मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि चेयरमैन सर (मोहसिन नकवी) जो कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है। उन्होंने सही रुख अपनाया है। भारत को उस समय ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। एसीसी और आईसीसी के नियमों के अनुसार, वह एसीसी प्रमुख के रूप में वहां खड़े थे और ट्रॉफी उनके हाथों से ही सौंपी जानी चाहिए थी।

एशिया कप 2025 ट्रॉफी को लेकर चल रहे ड्रामे के बीच एशियान क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को मोहम्मद यूसुफ का सपोर्ट मिल रहा है। खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल, नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने पिछले दिनों भारत के खिलाफ खूब जहर उगला था। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल के बाद उनका ही बॉयकॉट कर दिया। जब भारतीय खिलाड़ी ट्रॉफी और मेडल लेने मंच पर नहीं आए तो नकवी अपने साथ ही ट्रॉफी ले गए और भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया। मोहसिन नकवी की इस हरकत का बीसीसीआई ने विरोध किया और उन्हें एसीसी के पद से हटाने की भी मांग की। हालांकि अब उनके पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का सपोर्ट मिलता दिख रहा है।

मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें पहले लाइव प्रसारण के दौरान टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, उन्होंने अब कहा है कि नकवी ने जो किया सही किया।

यूसुफ ने पाकिस्तानी चैनल समा टीवी से कहा, "चेयरमैन सर (मोहसिन नकवी) जो कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है। उन्होंने सही रुख अपनाया है। भारत को उस समय ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। एसीसी और आईसीसी के नियमों के अनुसार, वह एसीसी प्रमुख के रूप में वहां खड़े थे और ट्रॉफी उनके हाथों से ही सौंपी जानी चाहिए थी।"