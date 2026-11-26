प्रसिद्ध-सुंदर OUT, 2 मैच विजेताओं की वापसी; दूसरे टेस्ट की प्लेइंग XI को लेकर गिल-गंभीर ले सकते हैं बड़े फैसले
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट के लिए शुभमन गिल और गौतम गंभीर 2 बड़े मैच विजेताओं की वापसी करा सकते हैं। वेलिंगटन टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा काफी महंगे साबित हुए थे, वहीं वॉशिंगटन सुंदर भी छाप नहीं छोड़ पाए।
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट शुक्रवार, 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। इस मैच की प्लेइंग XI को लेकर भारतीय कप्तान कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर बड़े फैसले ले सकते हैं। दरअसल, वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट में भारत के हाथ से जीती हुई बाजी फिसल गई थी। टीम इंडिया पहली पारी में 720 रन बनाकर मैच नहीं जीत पाई। आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट की दरकार थी, मगर भारतीय गेंदबाज डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी को नहीं तोड़ पाए, जिस वजह से वह मैच ड्रॉ हो गया। ऐसे में अब न्यूजीलैंड में 17 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से टीम मैनेजमेंट प्लेइंग XI में दो मैच विजेता खिलाड़ियों को जगह दे सकता है।
प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं बाहर
क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के साथ-साथ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो सकते हैं। प्रसिद्ध पहले टेस्ट में काफी महंगे साबित हुए, जिस वजह से एक छोर से भारतीय टीम कीवी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पा रही थी। पहली पारी में प्रसिद्ध ने 26 ओवर में 1 विकेट लेकर 100 रन खर्च किए थे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ना तो बल्ले से और ना ही गेंद से छाप छोड़ने में कामयाब रहे। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों का अगले मैच से पत्ता कट सकता है।
2 मैच विजेता खिलाड़ियों की हो सकती है वापसी
क्राइस्टचर्च टेस्ट में मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा के रूप में भारतीय प्लेइंग XI में दो मैच विजेता खिलाड़ियों की वापसी हो सकती है। सिराज पिछले कुछ समय से बेंच गर्म कर रहे हैं, मगर वह पर मैच विजेता खिलाड़ी हैं। जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में उन्होंने ही भारतीय तेज बॉलिंग का भार अपने कंधों पर उठाया था। वह WTC 2025-27 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वहीं रवींद्र जडेजा ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर पिछले कुछ समय में काफी इंप्रेस किया है। वह WTC के मौजूदा चक्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-3 भारतीयों में मौजूदा हैं।
मोहम्मद सिराज टेस्ट सीरीज से पहले वनडे सीरीज में भी बेंच गर्म करते हुए नजर आए थे। पहले चार वनडे में मौका ना मिलने के बाद उन्हें आखिरी मुकाबले में खिलाया गया था, जहां उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी उन्हें मौका मिलेगा।
भारत की संभावित XI- यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें