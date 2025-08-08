मोहम्मद सिराज या बेन स्टोक्स? माइकल वॉन ने चुना IND vs ENG टेस्ट सीरीज का बेस्ट बॉलर

मोहम्मद सिराज इस मैच में ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज में छाए रहे। 23 विकेटों के साथ वह इस IND vs ENG टेस्ट सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज रहे। हालांकि इस दौरान उन्हें इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से भी कड़ी टक्कर मिली। स्टोक्स 17 विकेट के साथ इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज रहे।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का अंत 2-2 की बराबरी के साथ हुआ। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने केनिंग्टन ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट को 6 रनों से जीत सीरीज में बराबरी की। भारत के लिए इस टेस्ट मैच के हीरो मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने आखिरी दिन तीन विकेट लेकर हारा हुआ मैच भारत की झोली में डाला। दरअसल, इंग्लैंड को 5वें दिन जीत के लिए महज 35 रनों की दरकार थी और उनके हाथ में 4 विकेट थे। मगर मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए।

मोहम्मद सिराज इस मैच में ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज में छाए रहे। 23 विकेटों के साथ वह इस IND vs ENG टेस्ट सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज रहे। हालांकि इस दौरान उन्हें इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से भी कड़ी टक्कर मिली। स्टोक्स 17 विकेट के साथ इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज रहे।

कंधे की चोट के कारण इंग्लैंड के कप्तान आखिरी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाए, मगर वह पांचवां टेस्ट खेलते तो सिराज और उनके बीच भरपूर टक्कर देखने को मिल सकती थी।

हालांकि सीरीज चुनने के बाद यह सवाल चर्चाओं में है कि इस सीरीज का बेस्ट बॉलर कौन रहा। यह सवाल जब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन से पूछा गया तो उन्होंने बेन स्टोक्स नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज का नाम लिया।

वॉन ने स्टिक टू क्रिकेट के इस वीडियो में कई और सवालों के भी जवाब दिए हैं। आप भी देखें वीडियो-