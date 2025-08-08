Mohammad Siraj or Ben Stokes Michael Vaughan chose the best bowler of IND vs ENG Test series मोहम्मद सिराज या बेन स्टोक्स? माइकल वॉन ने चुना IND vs ENG टेस्ट सीरीज का बेस्ट बॉलर, Cricket Hindi News - Hindustan
Mohammad Siraj or Ben Stokes Michael Vaughan chose the best bowler of IND vs ENG Test series

मोहम्मद सिराज या बेन स्टोक्स? माइकल वॉन ने चुना IND vs ENG टेस्ट सीरीज का बेस्ट बॉलर

मोहम्मद सिराज इस मैच में ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज में छाए रहे। 23 विकेटों के साथ वह इस IND vs ENG टेस्ट सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज रहे। हालांकि इस दौरान उन्हें इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से भी कड़ी टक्कर मिली। स्टोक्स 17 विकेट के साथ इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज रहे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 11:06 AM
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का अंत 2-2 की बराबरी के साथ हुआ। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने केनिंग्टन ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट को 6 रनों से जीत सीरीज में बराबरी की। भारत के लिए इस टेस्ट मैच के हीरो मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने आखिरी दिन तीन विकेट लेकर हारा हुआ मैच भारत की झोली में डाला। दरअसल, इंग्लैंड को 5वें दिन जीत के लिए महज 35 रनों की दरकार थी और उनके हाथ में 4 विकेट थे। मगर मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए।

कंधे की चोट के कारण इंग्लैंड के कप्तान आखिरी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाए, मगर वह पांचवां टेस्ट खेलते तो सिराज और उनके बीच भरपूर टक्कर देखने को मिल सकती थी।

हालांकि सीरीज चुनने के बाद यह सवाल चर्चाओं में है कि इस सीरीज का बेस्ट बॉलर कौन रहा। यह सवाल जब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन से पूछा गया तो उन्होंने बेन स्टोक्स नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज का नाम लिया।

वॉन ने स्टिक टू क्रिकेट के इस वीडियो में कई और सवालों के भी जवाब दिए हैं। आप भी देखें वीडियो-

बता दें, जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में सिराज ने पांचवें टेस्ट में बॉलिंग अटैक को लीड किया था। ऐसा देखा गया है कि जब भी सिराज को यह जिम्मेदारी मिलती है तो उनका परफॉर्मेंस और निकरकर सामने आता है। बुमराह इस सीरीज के तीन मैच खेले और तीनों मुकाबलों के नतीजे भारत के पक्ष में नहीं रहे, वहीं जिन दो मैचों में वह बाहर बैठे, भारत ने उन्हीं में जीत दर्ज की।