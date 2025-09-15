Mohammad Siraj got great happiness amid Asia Cup pacer Wins ICC Player of the Month for August 2025 एशिया कप के बीच मोहम्मद सिराज के हाथ लगी बड़ी खुशी, पेसर ने ICC के धाकड़ अवॉर्ड पर जमाया कब्जा, Cricket Hindi News - Hindustan
Mohammad Siraj got great happiness amid Asia Cup pacer Wins ICC Player of the Month for August 2025

एशिया कप के बीच मोहम्मद सिराज के हाथ लगी बड़ी खुशी, पेसर ने ICC के धाकड़ अवॉर्ड पर जमाया कब्जा

Mohammed Siraj ICC Player of the Month: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अगस्त महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के गेंदबाज को पछाड़कर अवॉर्ड हासिल किया।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 02:18 PM
एशिया कप 2025 के बीच भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथ बड़ी खुशी लगी है। सिराज ने इंटनरेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के एक धाकड़ अवॉर्ड पर कब्जा जमाया है। वह पुरुष वर्ग में अगस्त महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जेडन सील्स को पछाड़कर अवॉर्ड अपने नाम किया। सिराज को इंग्लैंड दौरे पर पांचवें और अंतिम टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला है। उन्होंने मैच में कुल 9 विकेट लिए थे। उन्होंने पहली पारी में चार जबकि दूसरी पारी में पांच विकेट झटके।

सिराज के दूसरी पारी में खतरनाक स्पैल के कारण भारत ने यादगार जीत दर्ज की थी और सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। स्टार पेसर इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में सभी पांच मैचों में मैदान पर उतरा और सर्वाधिक 23 विकेट लिए। जून के अंत में शुरू यह सीरीज अगस्त की शुरुआत में खत्म हुई थी। सिराज ने सीरीज 185.3 ओवर गेंदबाजी की लेकिन उनकी रफ्तार पर असर नहीं पड़ा। सिराज ने कहा, “आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुना जाना मेरे लिए विशेष सम्मान की बात है। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी एक यादगार सीरीज थी और यह उन सबसे कड़ी प्रतियोगिताओं में से एक थी जिसका मैं हिस्सा रहा हूं।” सीरीज एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं।

वहीं, हेनरी को जिम्बाब्वे में टेस्ट सीरीज में जीत के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। दाएँ हाथ के गेंदबाज ने इस सीरीज में 16 विकेट लिए थे। सील्स को पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से नामांकित किया गया था। वेस्टइंडीज ने 34 साल में पहली पर वनडे सीरीज पाकिस्तान को धूल चटाई। सील्स ने तीन मैचों की सीरीज में 10 विकेट लिए। उन्होंने आखिरी मैच में 18 रन देकर छह विकेट लिए, जिससे पाकिस्तान टीम 295 रन का पीछा करते हुए महज 92 रन पर सिमट गई थी। बता दें कि आयरलैंड की प्रमुख ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगैस्ट को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।

Mohammad Siraj ICC Player of the Month
