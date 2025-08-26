Mohammad Siraj broke his silence on better performance in Bumrah s absence know what he said बुमराह की गैरमौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन पर मोहम्मद सिराज ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mohammad Siraj broke his silence on better performance in Bumrah s absence know what he said

बुमराह की गैरमौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन पर मोहम्मद सिराज ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान इस बात की बहुत चर्चा हुई कि जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में और निखार आ जाता है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। अब सिराज ने पहली बार इस तरह की चर्चाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 01:48 PM
share Share
Follow Us on
बुमराह की गैरमौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन पर मोहम्मद सिराज ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

मोहम्मद सिराज को लेकर इन दिनों एक बात की चर्चा खूब हुई। चर्चा ये कि जब-जब स्टार पेसर और मौजूदा दौर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते तो सिराज का प्रदर्शन और भी निखर जाता है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। तस्दीक करते हैं। अब सिराज ने पहली बार इस तरह की चर्चाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

रेवस्पोर्ट्स से बातचीत में सिराज ने कहा, 'जब मुझे अपने कंधों पर जिम्मेदारी ढोने का मौका मिलता है, यहां तक कि अगर कोई बेजान सी सीरीज भी होती है तो मेरा प्रदर्शन हमेशा और अच्छा हो जाता है। जिम्मेदारी मुझे एक अलग ही तरह की खुशी देती है और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाती है।'

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में अपने बेहतर प्रदर्शन को लेकर चर्चाओं पर सिराज ने कहा, ‘मैंने आपको बताया कि एजबेस्टन में लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। और अब उस चर्चा पर विराम लगाने का वक्त है। मैं आम तौर पर इस बात को लेकर बहुत सजग रहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि लोगों को मेरे संघर्ष के बारे में नहीं पता। इसके बाद भी, मैं समझता हूं कि इस तरह की चर्चा को बंद करने का वक्त है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जस्सी भाई बैक इंजरी और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से नहीं खेले थे, मैंने गेंदबाजी यूनिट में सकारात्मकता लाने की कोशिश की थी। जब मैं टीममेट्स की बात कर रहा हूं तो आकाश दीप और सभी की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि हम कर सकते हैं। हम जो पहले कर चुके हैं, उसे दोहरा सकते हैं।’

ये भी पढ़ें:इस्तीफा दे देते....मनोज तिवारी ने क्यों कसा गौतम गंभीर पर तंज? पाखंडी भी बताया
ये भी पढ़ें:उन्हें बॉक्सिग ग्लव पहना दो... अंपायर स्टीव बकनर से जुड़े सवाल पर सचिन का मजेदार
ये भी पढ़ें:2011 वर्ल्ड कप फाइनल में युवराज से पहले धोनी को क्यों उतारा? सचिन ने बताई वजह

संयोग से एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के जिन दो मैचों में भारत ने जीत हासिल की थी, उन दोनों ही मैच में जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से नहीं खेले थे। एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट में सिराज ने 5 विकेट हॉल लिया था। इसी तरह ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट में भी सिराज ने 5 विकेट हॉल लिया और वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे।

आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी और ज्यादा निखर जाती है। जब वह बुमराह के साथ प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं तो एक विकेट के लिए उन्हें औसतन 57 गेंद फेंकनी पड़ती है, वहीं अगर बुमराह नहीं खेल रहे होते तो सिराज औसतन हर 44 गेंद पर विकेट लेते हैं।