Mohammad Rizwan was openly mocked in CPL team trolled him through Bollywood song Watch VIDEO मोहम्मद रिजवान का CPL में उड़ा खुलेआम मजाक, बॉलीवुड गाने के जरिए टीम ने किया ट्रोल; VIDEO, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mohammad Rizwan was openly mocked in CPL team trolled him through Bollywood song Watch VIDEO

मोहम्मद रिजवान का CPL में उड़ा खुलेआम मजाक, बॉलीवुड गाने के जरिए टीम ने किया ट्रोल; VIDEO

सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स की ओर से मोहम्मद रिजवान ने अपना सीपीएल 2025 का पहला मैच बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ 21 अगस्त को खेला था। इस मैच में रिजवान फ्लॉप साबित हुए थे और 6 गेंदों पर महज 3 ही रन बनाए थे। उन्हें वेस्टइंडीज के जोमेल वार्रिकन ने क्लीन बोल्ड किया था।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 09:25 AM
share Share
Follow Us on
मोहम्मद रिजवान का CPL में उड़ा खुलेआम मजाक, बॉलीवुड गाने के जरिए टीम ने किया ट्रोल; VIDEO

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को आगामी एशिया कप में जगह नहीं मिली, ऐसे में वह कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में अपनी फॉर्म हासिल कर चयनकर्ताओं को खुश करने में लगे हुए हैं। रिजवान सीपीएल 2025 में सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स की टीम का हिस्सा हैं। सीजन के तीसरे मैच में उनके बल्ले से अर्धशतकीय पारी निकली, मगर पहले मैच में जब वह बुरी तरह फेल हुए तो विपक्षी टीम ने उन्हें बॉलीवुड गाने के जरिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रहा है।

ये भी पढ़ें:SKY vs ABD: 78 T20I के बाद कौन किससे आगे? आंकड़े हैरान कर देंगे

सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स की ओर से मोहम्मद रिजवान ने अपना सीपीएल 2025 का पहला मैच बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ 21 अगस्त को खेला था। इस मैच में रिजवान फ्लॉप साबित हुए थे और 6 गेंदों पर महज 3 ही रन बनाए थे। उन्हें वेस्टइंडीज के जोमेल वार्रिकन ने क्लीन बोल्ड किया था।

ये भी पढ़ें:पुजारा ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बताया अचानक कैसे बना रिटायरमेंट लेने का मन

उनके इस आउट होने का वीडियो बारबाडोस रॉयल्स ने 27 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है। यह वीडियो उन्होंने बॉलीवुड सॉन्ग ‘हाल कैसा है जनाब का’ के साथ पोस्ट की है। फैंस इस वीडियो का खूब आनंद उठा रहे हैं। आप भी देखें-

सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ रिजवान ने जड़ा अर्धशतक

28 अगस्त को सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स का मुकाबला सेंट लूसिया किंग्स के साथ हुआ इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए 60 रनों की नाबाद पारी खेली, मगर उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला पाई। सेंट लूसिया किंग्स ने 7 विकेट से इस मैच को अपने नाम किया। रिजवान ने 41 गेंदों पर 60 रनों की धीमी पारी खेली थी जिसकी वजह से उनकी टीम 177 रन ही बोर्ड पर लगा पाई थी, इस स्कोर का पीछा सेंट लूसिया किंग्स ने 17 ओवर में ही कर लिया।

Mohammad Rizwan CPL
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |