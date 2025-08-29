मोहम्मद रिजवान का CPL में उड़ा खुलेआम मजाक, बॉलीवुड गाने के जरिए टीम ने किया ट्रोल; VIDEO
सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स की ओर से मोहम्मद रिजवान ने अपना सीपीएल 2025 का पहला मैच बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ 21 अगस्त को खेला था। इस मैच में रिजवान फ्लॉप साबित हुए थे और 6 गेंदों पर महज 3 ही रन बनाए थे। उन्हें वेस्टइंडीज के जोमेल वार्रिकन ने क्लीन बोल्ड किया था।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को आगामी एशिया कप में जगह नहीं मिली, ऐसे में वह कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में अपनी फॉर्म हासिल कर चयनकर्ताओं को खुश करने में लगे हुए हैं। रिजवान सीपीएल 2025 में सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स की टीम का हिस्सा हैं। सीजन के तीसरे मैच में उनके बल्ले से अर्धशतकीय पारी निकली, मगर पहले मैच में जब वह बुरी तरह फेल हुए तो विपक्षी टीम ने उन्हें बॉलीवुड गाने के जरिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रहा है।
उनके इस आउट होने का वीडियो बारबाडोस रॉयल्स ने 27 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है। यह वीडियो उन्होंने बॉलीवुड सॉन्ग ‘हाल कैसा है जनाब का’ के साथ पोस्ट की है। फैंस इस वीडियो का खूब आनंद उठा रहे हैं। आप भी देखें-
सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ रिजवान ने जड़ा अर्धशतक
28 अगस्त को सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स का मुकाबला सेंट लूसिया किंग्स के साथ हुआ इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए 60 रनों की नाबाद पारी खेली, मगर उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला पाई। सेंट लूसिया किंग्स ने 7 विकेट से इस मैच को अपने नाम किया। रिजवान ने 41 गेंदों पर 60 रनों की धीमी पारी खेली थी जिसकी वजह से उनकी टीम 177 रन ही बोर्ड पर लगा पाई थी, इस स्कोर का पीछा सेंट लूसिया किंग्स ने 17 ओवर में ही कर लिया।