BBL में अच्छा प्रदर्शन करके पाकिस्तान की T20 टीम में वापसी करना चाहते हैं मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को उम्मीद है कि वह ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (बीबीएल) में अच्छा प्रदर्शन करके अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टी20 टीम में वापसी करने में सफल रहेंगे।
पाकिस्तान के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को उम्मीद है कि वह ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (बीबीएल) में अच्छा प्रदर्शन करके अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टी20 टीम में वापसी करने में सफल रहेंगे।
वनडे और टी20 टीम के पूर्व कप्तान रिजवान को दिसंबर 2024 के बाद से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने सबसे छोटे प्रारूप के लिए राष्ट्रीय टीम में नहीं चुना है और ऐसे में यह खिलाड़ी बीबीएल को बड़े अवसर के रूप में देख रहा है।
रिजवान ने लाहौर में पत्रकारों से कहा, ‘मुझे बिग बैश में अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा है और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सभी का ध्यान आपकी तरफ जाता है।’
उन्होंने कहा, ‘मुझे ऑस्ट्रेलिया में खेलने में हमेशा सबसे ज़्यादा मज़ा आया है क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत ऊंचा होता है और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अलग अंदाज़ में खेलते हैं। अगर कोई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे पता होता है कि वह किसी अन्य स्थान पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।’
रिजवान मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से बिग बैश में खेलने के लिए इस सप्ताह ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। उनके अलावा पाकिस्तान के अन्य खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ और हसन अली भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे।