मोहम्मद रिजवान को पूर्व क्रिकेटर ने जमकर लताड़ा, कहा- बस लर्न ही लर्न हो रहा है...
मोहम्मद रिजवान बांग्लादेश के खिलाफ एक बार फिर से फेल हो गए। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने उनकी क्लास लगा दी और कहा कि बस लर्न ही लर्न हो रहा है।
पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की टीम के मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को जमकर लताड़ा है। बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में मोहम्मद रिजवान ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। पाकिस्तान को 2-1 से सीरीज में हार मिली। सीरीज डिसाइडर मैच में पाकिस्तान 11 रन से हार गया था। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 से आगे नहीं जाने के बाद ये पहली सीरीज पाकिस्तान के लिए थी, जिसमें उन्होंने बहुत घटिया प्रदर्शन किया। इस पर अहमद शहजाद ने मोहम्मद रिजवान के उसी बयान का जिक्र किया, जो वे कप्तान रहते हुए देते थे कि हम या तो विन करेंगे या लर्न करेंगे।
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अहमद शहजाद ने कहा कि रिजवान की टेक्निक में काफी समय से कमियां हैं और बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले लंबे ब्रेक के बावजूद, पूर्व ODI कप्तान उन्हें ठीक करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा, “रिजवान साहब, गेंदें अब आपकी रेंज में आ रही हैं। बहुत समय बीत गया है। हम यह काफी समय से कह रहे हैं। टेक्निक अब नहीं रही। आपका गेम लेग साइड पर आधारित है। लर्न ही लर्न शुरू हो गया है। इतने सालों से बस लर्न ही लर्न आप कर रहे हैं।”
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "आप बातें मत बनाइए। आपको ग्राउंड पर खेलने के पैसे मिल रहे हैं। हम यहां बातें करते रहने के लिए हैं। जो लोग आपको चुन रहे हैं, वे सीख नहीं रहे हैं। ग्राउंड पर परफॉर्म करें, बातें न करें। बैट और बॉल के बीच बहुत बड़ा गैप है। आप लाइन में क्यों नहीं आ रहे हैं? बॉल आपकी रेंज में नहीं आएगी। बड़े दिल से खेलिए। खुद से पूछिए, क्या आप बॉल की लाइन में आ रहे हैं?”
शहजाद ने यह भी कहा कि रिजवान बीच में नाच रहा है, क्योंकि उसके पैर कहीं नहीं जा रहे हैं। अहमद शहजाद इसी वीडियो में आगे कहते हैं, “आपने क्या सुधार किया है? आप T20 वर्ल्ड कप टीम में भी नहीं थे; आपको बहुत आराम मिला। आपने क्या किया? आपका काम बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाना और टीम को जीत दिलाना था। आप सिलेक्टर को दिखा सकते थे कि उन्होंने आपको बाहर रखकर क्या गलती की। आप पिच पर नाच रहे हैं, आपके पैर कहीं नहीं जा रहे हैं। आप बस बात करने पर ध्यान दें। अगर यह चलता रहा तो आप लर्न ही करते रहेंगे।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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