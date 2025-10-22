Cricket Logo
मोहम्मद रिजवान से क्यों छिनी पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी? सट्टेबाजी से जुड़ा है कारण

मोहम्मद रिजवान से क्यों छिनी पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी? सट्टेबाजी से जुड़ा है कारण

संक्षेप: मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी से क्यों हटाया गया? इसका कारण सामने आ गया है। टीम की परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक अन्य कारण के चलते उनसे वनडे टीम की कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने छीनी।

Wed, 22 Oct 2025 12:01 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सोमवार 20 अक्टूबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान से पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी छीन ली। शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का नया कप्तान घोषित किया गया है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे। करीब एक साल के अपने कप्तानी करियर में मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड बहुत बुरा नहीं था। बावजूद इसके उनसे कप्तानी क्यों छीन ली गई? इस पर डिबेट जारी है। इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि रिजवान से कप्तानी क्यों छीनी गई।

पीसीबी ने वनडे टीम की कप्तानी में अचानक किए गए बदलाव के बारे में नहीं बताया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट की मानें तो मोहम्मद रिजवान अपने सिद्धांतों पर टिके रहे, क्योंकि बोर्ड चाहता था कि वे सट्टेबाजी कंपनियों का प्रमोशन करें। रिपोर्ट में पीसीबी के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, “रिजवान ने पीसीबी को सूचित किया था कि वह सट्टेबाजी कंपनियों का प्रमोशन नहीं करेंगे, जो उनको कप्तानी से हटाए जाने का मुख्य कारण है। वह सरोगेट सट्टेबाजी फर्मों के साथ पीसीबी के सहयोग के खिलाफ थे।”

यह पहली बार नहीं है जब रिजवान ने ऐसा कोई फैसला लिया हो। इस साल की शुरुआत में, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के साथ कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में खेलते हुए रिजवान ने एक सट्टेबाजी कंपनी के लोगो वाली जर्सी पहनने से इनकार कर दिया था। टीम की मुख्य स्पॉन्सर की जर्सी भी रिजवान ने नहीं पहनी थी। उन्होंने प्रायोजक की ब्रांडिंग के बिना एक संशोधित जर्सी पहनकर टूर्नामेंट खेला था। रिजवान कट्टर मुस्लिम हैं और वह पराई महिला से हाथ तक नहीं मिलाते और इस्लाम के उसूलों पर चलने की वजह से वह सट्टेबाजी कंपनियों को प्रमोट नहीं करते। वैसे भी कप्तानों की अदला-बदली पाकिस्तान क्रिकेट में नई बात नहीं है।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Mohammad Rizwan Pakistan Cricket Team Pakistan Cricket Board
