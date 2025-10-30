सेंट्रल कॉन्टैक्ट पर मोहम्मद रिजवान दस्तखत ही नहीं कर रहे, उधर PCB ने जारी कर दी डोमेस्टिक लिस्ट

संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। सेंट्रल लिस्ट में 30 खिलाड़ियों को रखा गया है लेकिन खुद को कैटिगरी B में रखे जाने से नाराज मोहम्मद रिजवान ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। इस बीच PCB ने घरेलू क्रिकेटरों की भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। सेंट्रल लिस्ट में 30 खिलाड़ियों को रखा गया है लेकिन खुद को कैटिगरी बी में रखे जाने से नाराज मोहम्मद रिजवान ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर जारी विवाद के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025-26 सत्र के लिए घरेलू क्रिकेटरों की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 157 खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो पिछले साल से ज्यादा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लिस्ट में खिलाड़ियों की 4 कैटिगरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बृहस्पतिवार को 2025-26 सत्र के लिये घरेलू क्रिकेटरों से करार की संख्या बढ़ाकर 131 से 157 कर दी है। पीसीबी ने चार वर्गों में करार किये हैं। बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों को ए श्रेणी करार, 55 को बी श्रेणी, 51 को सी श्रेणी और 21 को डी श्रेणी के करार दिये हैं ।

बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा , ‘ये करार पिछले साल के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर दिये गए हैं।’

किस कैटिगरी में कितने रुपये, ये अभी साफ नहीं अधिकारी ने नये करार की रकम नहीं बताई लेकिन पिछले सत्र में पीसीबी ने ए श्रेणी के लिये 550000 पाकिस्तानी रुपये, बी के लिये चार लाख और सी के लिये ढाई लाख तय किये थे । इसके साथ ही अनुबंधित खिलाड़ियों को चार दिवसीय प्रथम श्रेणी मैच के लिये दो लाख पाकिस्तानी रूपये , लिस्ट ए मैच के लिये सवा लाख और टी20 मैच के लिये एक लाख पाकिस्तानी रूपये मैच फीस भी दी जा रही थी।

मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से किया इनकार पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने राष्ट्रीय खिलाड़ियों को दिए गए नये केंद्रीय अनुबंधों में खुद को श्रेणी बी में जगह मिलने पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। नए अनुबंध प्राप्त करने वाले 30 खिलाड़ियों में से रिजवान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार कैटिगरी A में कोई नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए अनुबंधों की पेशकश करते हुए प्रतिष्ठित श्रेणी ए को हटा दिया है, जो पहले केवल बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को ही दी जाती थी।

बोर्ड ए श्रेणी को हटा कर खिलाड़ियों को यह स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि वह पिछले एक साल में उनके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है।

पिछली बार कैटिगरी A में थे बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी बोर्ड ने इस बार इन तीनों अनुभवी खिलाड़ियों सहित 10 खिलाड़ियों को श्रेणी बी में रखा है।

रिजवान ने हालांकि हाल ही में बोर्ड को स्पष्ट कर दिया था कि वह इस अनुबंध पर तभी हस्ताक्षर करेंगे जब बोर्ड उनकी कुछ शिकायतों का समाधान करेगा। रिजवान की ये मांगें उन्हें वनडे टीम के कप्तान पद से हटाए जाने के बाद की गई है।

रिजवान ने पीसीबी से मांगा है स्पष्टीकरण रिजवान ने बोर्ड से उन्हें और अन्य सीनियर खिलाड़ियों को पहले की तरह ए श्रेणी में रखने का अनुरोध किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि किसी को भी कप्तान नियुक्त करते समय बोर्ड को उसे अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट कार्यकाल और समय देना चाहिए।