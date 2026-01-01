मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में हुए फुस्स, BBL के 4 मैचों में बनाए सिर्फ इतने रन
पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में जाकर फुस्स हो गए। BBL के 4 मैचों में उन्होंने कुल 58 रन बनाए हैं। उनका औसत साढ़े 14 का है। उनका बेस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट में 32 रन है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इस समय ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेल रहे हैं। पहली बार वे इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से फुस्स साबित हुए हैं। BBL के 4 मैचों में कुल स्कोर उनका 60 भी नहीं है। उनके साथ बाबर आजम भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। हालांकि, वे पहले चार मैचों में एक अर्धशतक जड़ चुके हैं, लेकिन बाकी के तीन मैचों में फ्लॉप रहे हैं। बड़ी उम्मीदों से मोहम्मद रिजवान को मेलबर्न रेनेगेड्स ने अपने साथ जोड़ा होगा, लेकिन उनकी उम्मीदों को मोहम्मद रिजवान ने पलीता लगा दिया।
मोहम्मद रिजवान ने बीबीएल में 4 मैच खेले हैं और उनका औसत साढ़े 14 का है। कुल उन्होंने 58 रन चार पारियों में बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान का बेस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट में सिर्फ 32 रन है। वे यहां टी20 क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेल रहे हैं। ऐसा फैंस मानते हैं, क्योंकि चौथे मैच में उन्होंने क्लीन बोल्ड होने से पहले 10 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए थे। सोशल मीडिया पर इसी तरह के कमेंट्स मोहम्मद रिजवान को सुनने पड़ रहे हैं।
एक शख्स ने लिखा है कि आप इस फॉर्मेट को छोड़ दीजिए।
कुछ समय पहले तक मोहम्मद रिजवान T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के बैटिंग यूनिट का अहम हिस्सा थे, जिन्होंने बाबर आजम के साथ एक मजबूत जोड़ी बनाई। दोनों ने 2522 रन मिलकर बनाए और T20I इतिहास में पाकिस्तान की सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी बन गई। हालांकि, इसके बाद टीम और इन दोनों दिग्गजों की फॉर्म खराब होती चली गई। ओपनिंग से मिडिल ऑर्डर तक इन्हें धकेल दिया गया, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। बाद में बाबर और रिजवान को टीम से ही बाहर कर दिया गया।
रिजवान टीम से रहेंगे बाहर
पाकिस्तान टीम से बाहर होने से पहले मोहम्मद रिजवान ने T20I क्रिकेट में 47.42 की एवरेज और 125.38 के स्ट्राइक रेट से 3414 रन बनाए। हालांकि, BBL ने रिजवान को अपनी काबिलियत साबित करने और पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश करने का एक शानदार मौका दिया, लेकिन वे इस मौके को भुना नहीं पाए। ऐसे में उनकी एंट्री पाकिस्तान की टीम में नामुमकिन लग रही है।