Mohammad Rizwan again blamed bowlers for Pakistan defeat vs West Indies like second match हार नई, बहाना वही...पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने फिर बताया गेंदबाजों को गुनहगार
Mohammad Rizwan again blamed bowlers for Pakistan defeat vs West Indies like second match

हार नई, बहाना वही...पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने फिर बताया गेंदबाजों को गुनहगार

मोहम्मद रिजवान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच की तरह पाकिस्तान को तीसरे मैच में मिली हार के लिए फिर से गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हमको अयूब और सलमान से गेंदबाजी करानी पड़ी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 06:56 AM
पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने फिर से वही बहाना हार का बताया है, जो उन्होंने दूसरे मैच में मिली हार के पीछे बताया था। रिजवान ने दूसरे मैच के बाद कहा था कि उनको पांचवें गेंदबाज की कमी खली। सैम अयूब और सलमान अली आगा ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। इस मैच में भी उन्होंने इन्हीं दो गेंदबाजों का नाम लिया, क्योंकि उनके मैन स्पिनर की पिटाई हो रही थी। पाकिस्तान को 202 रनों से हार मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने गेंदबाजों को ही हार का गुनहगार बताया और आखिरी के 10 ओवरों में लुटाए गए 100 से ज्यादा रनों की बात की।

सीरीज और मैच हारने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मोहम्मद रिजवान ने बताया, "हमें समझ आ गया था कि इस पिच पर चार पारियों वाला टेस्ट मैच होने के बाद यह तीसरा मैच था। आखिरी 10 ओवरों में जो लय बनी, उसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि पहले 40 ओवरों तक हम बढ़त बनाए हुए थे। हमें लगा था कि यहां 220 रनों का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसका श्रेय उन्हें जाता है। शाई होप को भी। उनका एग्जीक्यूशन अच्छा था, लेकिन सब उनके पक्ष में गया।" पाकिस्तान की टीम 100 रन भी इस मैच में नहीं बना सकी।

ये भी पढ़ें:न बाबर चले, न रिजवान...पाकिस्तान को WI से 34 साल बाद मिली ODI सीरीज में हार

कप्तान रिजवान ने आगे कहा, "होप ने अच्छी बल्लेबाजी की और कुछ अच्छे शॉट खेले। अयूब और सलमान गेंदबाजी कर रहे थे। हमें लगा कि अबरार आकर गेंदबाजी करेंगे, लेकिन होप ने अच्छी बल्लेबाजी की और इसलिए वह अपने ओवर पूरे नहीं कर पाए। सील्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने पूरी सीरीज में हमें परेशान किया। हमें साझेदारियों की जरूरत थी और कुछ समय बिताने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।" ऐसा ही बयान रिजवान ने दूसरे मैच में मिली हार के बाद भी बनाया था, जब उन्होंने पांचवें गेंदबाजी विकल्प को कोसा था।