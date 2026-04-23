मोहम्मद नवाज को क्रिकेट से बैन कर सकता है ICC, डोप टेस्ट में फेल होने पर PCB को जवाब सौंपा
मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। पाकिस्तानी ऑलराउंडर का टेस्ट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान हुआ था। नवाज ने आईसीसी और पीसीबी को अपना जवाब सौंप दिया है।
पाकिस्तान के स्टाक ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज मुश्किल में घिरे हुए हैं। उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। ऑलराउंडर का टेस्ट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान हुआ था। नवाज ने टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (ICC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को अपना जवाब सौंप दिया है। नवाज ने जानबूझकर प्रतिबंधित पदार्थ लेने से इनकार किया है। हालांकि, आईसीसी अगर 32 वर्षीय ऑलराउंडर के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ तो नवाज पर क्रिकेट से पूरी तरह से बैन लग सकता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट, 44 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
समस्या के लिए कुछ दवाएं ली थीं
टी20 वर्ल्ड कप फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुआ था। पाकिस्तान टीम ने अपने सभी मैच श्रीलंकाई सरमजीं पर खेले। पाकिस्तान सुपर-8 राउंड से बाहर हुआ था। नवाज ने टूर्नामेंट में सात मैच खेले थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी के एक सूत्र ने गुरुवार को बताया कि नवाज ने जानबूझकर किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ या मौज-मस्ती के लिए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने से इनकार किया है। सूत्र ने दावा किया, ''उन्होंने बताया है कि उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या के लिए कुछ दवाएं ली थीं लेकिन कोई भी नशीला पदार्थ नहीं लिया।''
ICC और PCB की जांच चल रही
टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अधिकारियों द्वारा किए गए टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद नवाज पर ड्रग्स के कथित इस्तेमाल को लेकर आईसीसी और पीसीबी की जांच चल रही है। उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 में मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन आईसीसी कुछ दिनों में पीसीबी को आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा। ऑलराउंडर से पीसीबी अधिकारियों ने भी पूछताछ की है। टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की वजह से नवाज की इंग्लैंड में टी20 ब्लास् टूर्नामेंट के लिए सरे में शामिल होने की डील टूट गई है। पीसीबी ने दो हफ्ते पहले नवाज को टी20 ब्लास्ट के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिया था।
आसिफ-अख्तर लपेटे में आए थे
पाकिस्तान क्रिकेट को 2006 में अपने सबसे बड़े डोपिंग स्कैंडल का सामना करना पड़ा, जब तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए गए और उन्हें भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से घर भेज दिया गया। दोनों पर शुरू में बैन लगाया गया था लेकिन अपील के बाद उसी साल दिसंबर में एक कमेटी ने बैन हटा दिया। अन्य पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्हें डोप टेस्ट में फेल होने पर बैन का सामना करना पड़ा, उनमें स्पिनर रजा हसन और यासिर शाह के साथ-साथ बल्लेबाज अहमद शहजाद भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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