मोहम्मद नबी को लगा दुनिथ वेल्लालागे के पिता के निधन की खबर सुन झटका, ऐसे जाहिर किया दुख

अफगानिस्तान के सबसे अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी को उस समय झटका लगा जब उन्हें पता चला कि दुनिथ वेल्लालागे के पिता का निधन हो गया है। गुरुवार, 18 सितंबर को अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप का मैच खेला गया था। इस मैच में नबी ने वेल्लालागे के 20वें ओवर में 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाए थे। बताया जा कि AFG vs SL मैच के दौरान ही वेल्लालागे के पिता का निधन हो गया था, मगर उन्हें इस बात की जानकारी मैच खत्म होने के बाद दी गई थी। बता दें, इस मैच में श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर सुपर-4 का टिकट कटाया।

मोहम्मद नबी को वेल्लालागे के पिता के निधन की खबर तब मिली जब वह मैदान छोड़कर निकल रहे थे। एक रिपोर्टर ने उन्हें इसकी जानकारी दी।

अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम के बाहर मोहम्मद नबी और कुछ पत्रकारों के बीच बातचीत कुछ इस तरह हुई: रिपोर्टर: दुनिथ वेल्लालागे के पिता का निधन हो गया।

नबी: पिता? कैसे?

रिपोर्टर: दिल का दौरा। मैच के ठीक बाद।

नबी: सच में?

रिपोर्टर: यह खबर मैच के बीच में आई। लेकिन उन्हें मैच खत्म होने के बाद बताया गया।

नबी: दिल का दौरा?

रिपोर्टर: हां, दिल का दौरा।

मोहम्मद नबी ने इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना दुख जाहिर किया।

नबी ने X पर लिखा, “दुनिथ वेल्लालागे और उनके परिवार के प्रति उनके प्यारे पिता के निधन पर हार्दिक संवेदना।भाई, हिम्मत रखो”