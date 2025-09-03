Mohammad Nabi becomes second player in T20I cricket to achieve 2000 runs and 100 wickets after Shakib Al Hasan मोहम्मद नबी ने हासिल किया 100वां विकेट, ऐसा करने वाले दुनिया में सिर्फ दूसरे ऑलराउंडर, Cricket Hindi News - Hindustan
Mohammad Nabi becomes second player in T20I cricket to achieve 2000 runs and 100 wickets after Shakib Al Hasan

मोहम्मद नबी ने हासिल किया 100वां विकेट, ऐसा करने वाले दुनिया में सिर्फ दूसरे ऑलराउंडर

मोहम्मद नबी टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट और 2000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान ये कारनामा किया। इससे पहले सिर्फ शाकिब अल हसन ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सके हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 06:19 PM
अफगानिस्तान के अनुभवी मोहम्मद नबी ने मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। नबी टी20 इंटनेशनल में 2000 रन और 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में फखर जमां को आउट करके टी20 इंटरनेशनल में अपना 100वां विकेट हासिल किया।

मोहम्मद नबी के अलावा शाकिब अल हसन ने ये कारनामा किया है। नबी ने 100 विकेट लेने के अलावा इस फॉर्मेट में 2240 रन भी बनाए हैं। वहीं बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने टी20 इंटरनेशनल में 2551 रन और 149 विकेट चटकाए हैं। मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम जादरान और सेदिकुल्लाह अटल की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 169 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 151 रन ही बना सकी और 18 रनों से मुकाबला गंवाया।

पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, रहमानुल्लाह गुरबाज दूसरे ओवर में सैम अयूब की फिरकी का शिकार होकर सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गए। अटल और इब्राहिम की जोड़ी ने अगले दो ओवरों में एक-एक बार बाउंड्री हासिल की, लेकिन रनों के प्रवाह के बावजूद, अयूब ने अपने चार ओवरों में सिर्फ 18 रन दिए। 14वें ओवर ने खेल का रुख बदल दिया। सूफियान मुकीम की गेंद पर लाइन में लगने के बाद, दोनों ने 20 रन के बड़े ओवर में तीन चौके और एक छक्का जड़ा। इस ओवर में अटल ने अपना दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक भी पूरा किया। अटल, अशरफ का शिकार हुए और इस 113 रन की साझेदारी का अंत हुआ, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई का कैच उसी ओवर की आखिरी गेंद पर छूटा।

इब्राहिम ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर रऊफ की गेंद पर तीन चौके जड़े, जो लगातार महंगे साबित हुए। अशरफ ने अपने दूसरे ओवर में तीन गेंदों पर दो चौके जड़े, उमरजई और इब्राहिम आउट हो गए। पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने करीम जनत का विकेट भी लिया, जिसके बाद मोहम्मद नबी ने एक चौका और एक छक्का लगाकर अफगानिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 169 रन तक पहुंचाया।

एएम गजनफर ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण मैच में शुरुआत की, लेकिन साहिबज़ादा फरहान ने उन्हें स्लॉग स्वीप करके छक्का जड़ दिया। दूसरी तरफ, अयूब पहली ही गेंद पर फजलहक फारूकी का शिकार हो गए। फखर जमान आए और उन्होंने तेजी से दो चौके लगाकर अपनी पारी को गति दी। फरहान ने गजनफर की गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन फारूकी ने उन्हें आउट कर दिया। सलमान अली आगा और जमान ने दो बार स्टैंड में जगह बनाई और पावरप्ले के अंत में पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 52 रन कर दिया।

ये भी पढ़ें:करारी हार के बाद रैंकिंग में 8वें स्थान पर इंग्लैंड, जाफर ने वॉन पर कसा तंज

अफगानिस्तान ने जमान की गेंद पर रन आउट का मौका गंवा दिया, लेकिन किस्मत से, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने गेंद को सीधे शॉर्ट थर्ड-मैन क्षेत्ररक्षक के हाथों में मार दिया। अगले ओवर में आगा रन आउट हो गए और पाकिस्तान की पारी अचानक पटरी से उतर गई। हसन नवाज नूर अहमद का शिकार बने और नबी ने मोहम्मद हारिस का विकेट लिया। डेथ ओवरों में जिम्मेदारी मोहम्मद नवाज और अशरफ पर आ गई, लेकिन राशिद ने दो-दो विकेट चटकाकर पाकिस्तान के आठ विकेट आउट कर दिए। नूर ने अशरफ का विकेट लिया जो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसके बाद राउफ के जोरदार प्रहारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। राउफ ने अपनी पारी में चार छक्के जड़े।

