न्यूज में बने रहने के लिए 'बकवास'; मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर को जमकर लताड़ा
भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की तीखी आलोचना की है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि पाकिस्तान का ये पूर्व क्रिकेटर भारत के बारे में बार-बार 'बकवास' इसलिए करता है कि वह न्यूज में रह सके।
भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की तीखी आलोचना की है। आमिर टी20 विश्व कप के दौरान लगातार भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में ऐसी-ऐसी भविष्यवाणियां करते रहे हैं जिससे बाद में उनका ही खूब मजाक उड़ता है। अपनी भविष्यवाणियों के चिथड़े उड़ने के बाद आमिर टीम इंडिया के बारे में फिर कोई नई भविष्यवाणी कर देते हैं। उनकी ताजा भविष्यवाणी है कि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को इंग्लैंड की टीम पटखनी दे देगी। ये टिप्पणी यूट्यूब पर कैफ के बयान के बाद की है। मोहम्मद कैफ ने कहा है कि पाकिस्तान का ये पूर्व क्रिकेटर भारत के बारे में बार-बार 'बकवास' इसलिए करता है कि वह न्यूज में रह सके।
मोहम्मद आमिर ने पहले भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा के बारे में कहा था कि वह तो एक स्लॉगर हैं यानी गेंद को मेरिट के बजाय आंख मुंदकर रिस्की शॉट खेलने वाला बल्लेबाज। उत्तर भारत में स्थानीय स्तर पर कई जगहों पर ऐसे बल्लेबाजों को अंखमुंदवा और उनके शॉट को अंखमुंदवा शॉट भी कहा जाता है। अभिषेक के बारे में आमिर ने ये टिप्पणी तब की थी जब वह विश्व कप के अपने शुरुआती तीन मैचों में खाता तक नहीं खोल पाए। हालांकि, चौथे मैच में उन्होंने 15 और उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में उन्होंने शानदार अर्धशतक ठोका दिया। इसी तरह आमिर ने भविष्यवाणी की थी कि भारतीय टीम टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई तो अब उनकी भविष्यवाणी है कि वह फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी।
मोहम्मद आमिर के खुद के चर्चा में बने रहने की इस पैंतरेबाजी की आलोचना करते हुए मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘क्या आमिर वाकई नहीं जानते थे कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा? वह जानते थे कि डिफेंडिंग चैंपियन ऐसा करेगी। लेकिन वह ऐसी चीजें न्यूज में बने रहने के लिए करते हैं। हमें उन्हें अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमें उनके लेवल पर नीचे गिरकर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है।’
मोहम्मद कैफ ने पिछले विश्व कप में अमेरिका के हाथों पाकिस्तान की हार का जिक्र करते हुए मोहम्मद आमिर की काबिलियत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ‘2024 में अमेरिका से वे हारे थे और उसके लिए जिम्मेदार यही गेंदबाज था। उस ओवर में उसने सिर्फ 1 बाउंड्री खाए लेकिन कई सारे वाइड फेंके थे। उसकी गेंदे स्टंप के आसपास तक नहीं गिर रही थी। अमेरिका तक से किसकी टीम दहशत में रही और किसकी टीम मैच हारी? मेरे पास इस पर और कहने के लिए कुछ नहीं है।’
मोहम्मद आमिर की 'बकवास' को नजरअंदाज करने की बात करते हुए कैफ ने कहा, ‘हम लोग उस पर फोकस क्यों कर रहे हैं? एक ऐसा देश जो स्पोर्ट में बहुत पीछे है, उनके पास कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई मजबूत कप्तान नहीं है, कोई मजबूत गेंदबाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्हें वैसा रहने दीजिए। वे जो कुछ भी कह रहे हैं, सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है। वे हमारे लेवल पर नहीं आ सकते। उनके पास अलग समस्या है। अगर हम उनकी टिप्पणियों पर फोकस करेंगे तब ये उन्हें महत्व देने जैसा होगा और वो यही तो चाहते हैं।’
