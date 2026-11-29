मोहम्मद कैफ ने मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के फैसले पर टीम मैनेजमेंट से कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोच और कप्तान चाहते हैं कि वह वापसी करें तो वो बिना प्लेइंग इलेवन में आए कैसे वापसी करेगा?

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने मोहम्मद सिराज के लगातार मैचों से बाहर रहने पर भारतीय टीम मैनेजमेंट पर निशाना साधा है। उन्होंने चोटिल आकाश दीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को कन्कशन सब्स्टीट्यूट बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। सिराज को चयन के लिए उपलब्ध होने के बाद लगातार मैचों में नजरअंदाज किया गया है, जिसके बाद पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स ने टीम मैनेजमेंट के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

मोहम्मद सिराज के साथ अन्याय हो रहा है मोहम्मद कैफ ने लिखा, ''सभी कह रहे हैं कि मोहम्मद सिराज के साथ अन्याय हो रहा है और ये पूरी तरह दिख रहा है। वह जारी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। फिर भी उनको मौका नहीं मिल रहा है।''

कैफ ने टीम मैनेजमेंट के फैसले में साफ विरोधाभास की ओर इशारा किया और सवाल उठाया कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा को सिराज से बेहतर विकल्प माना जा रहा था, तो दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें ड्रॉप क्यों किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि शुभमन गिल ने पहले संकेत दिया था कि इस तेज गेंदबाज की रफ्तार थोड़ी कम हुई है और टीम को उनसे जोरदार वापसी की उम्मीद है। कैफ ने ये भी कहा कि उसकी वापसी तभी संभव है, जब उसे प्लेइंग इलेवन में मौके मिलेंगे नाकि बाहर रखने पर।

कैफ ने वीडियो में कहा, ''एक खिलाड़ी कम मजबूत वापसी करेगा? तभी जब उसे प्लेइंग इलेवन में चुना जाएगा। बाहर बैठकर वो वापसी कैसे करेगा?

भारत ने पहले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज के रूप में चार तेज गेंदबाजों को मौका दिया था। कंबोज के पास इस मैच से पहले सिर्फ एक टेस्ट का अनुभव था, जबकि 48 टेस्ट खेल चुके सिराज को बाहर बैठना पड़ा। दिग्गज सुनील गावस्कर और भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी सिराज को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं करने के फैसले पर सवाल उठाये थे।

गिल और सिराज ने दिसंबर 2020 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में एक साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और तब से उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। गिल ने हालांकि वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बेहतर फॉर्म में चल रहे गेंदबाजों को मौका देना उचित समझा।