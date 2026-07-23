'नर्वस' वैभव सूर्यवंशी को मोहम्मद कैफ ने दिखाई लय पकड़ने की राह, बोले- बस इतने रन बना दो और फिर…
पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज में उन्होंने तीन मैचों में रन नहीं बनाए थे।
टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से पहले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर बात की। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों में फ्लॉप रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर कैफ का कहना है कि वह इस सीरीज में थोड़े से नर्वस होंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया है कि क्या करने से उनका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है? कैफ का मानना है कि अगर वह 50-60 रनों की पारी खेल लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास लौट आएगा।
वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और पहले मैच में 10 गेंदों में 14 रन बनाए थे। अगले मैच में भी 13 और फिर तीसरे मैच में 15 रनों की पारी उन्होंने खेली। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उन्हें मिलता, लेकिन इसके बाद उन्हें आखिरी मैच से ड्रॉप कर दिया गया। अब वे तीनों मैचों में जिम्बाब्वे में खेलने वाले हैं, लेकिन मोहम्मद कैफ की मानें तो वे थोड़े से नर्वस जरूर होंगे। हालांकि, इसी मैदान पर उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 80 गेंदों में 175 रनों की पारी खेलकर तहलका मचाया था, जो उनके लिए एक प्लस पॉइंट इस मैच रहेगा।
वैभव थोड़े नर्वस होंगे- कैफ
क्रिकबज पर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा, "वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला, लेकिन उनके बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं आया। वह भी चाहेंगे कि वह टीम के लिए योगदान दें, क्योंकि वह एक क्लास बैटर हैं। 15 साल की उम्र में IPL में ऑरेंज कैप जीतना बहुत बड़ी बात है। अभी, वह नर्वस हो सकते हैं। अगर वह 50-60 रन की पारी खेलते हैं, तो वह चमकेंगे। वह एक बेहतरीन टैलेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है।"
वैभव के पास छाप छोड़ने का मौका
टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ 23, 25 और 26 जुलाई को तीन टी20 मैच खेलने हैं। इस सीरीज के प्रमुख ओपनर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ही हैं, क्योंकि संजू सैमसन को इस सीरीज के लिए चुना नहीं गया है, जबकि प्रभसिमरन सिंह को विकेटकीपर और ओपनर के बैकअप के रूप में रखा गया है। ऐसे में वैभव और अभिषेक के तीनों मैचों में पारी की शुरुआत करने की संभावना है। 15 साल और 65 दिनों की उम्र में आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले वैभव से जिस शुरुआत की उम्मीद थी, उस पर वह खरे नहीं उतरे थे, लेकिन एक बार फिर से उनके पास खुद को साबित करने का मौका है। वैभव सूर्यवंशी एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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