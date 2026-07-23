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'नर्वस' वैभव सूर्यवंशी को मोहम्मद कैफ ने दिखाई लय पकड़ने की राह, बोले- बस इतने रन बना दो और फिर…

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज में उन्होंने तीन मैचों में रन नहीं बनाए थे।

'नर्वस' वैभव सूर्यवंशी को मोहम्मद कैफ ने दिखाई लय पकड़ने की राह, बोले- बस इतने रन बना दो और फिर…

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से पहले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर बात की। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों में फ्लॉप रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर कैफ का कहना है कि वह इस सीरीज में थोड़े से नर्वस होंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया है कि क्या करने से उनका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है? कैफ का मानना है कि अगर वह 50-60 रनों की पारी खेल लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास लौट आएगा।

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और पहले मैच में 10 गेंदों में 14 रन बनाए थे। अगले मैच में भी 13 और फिर तीसरे मैच में 15 रनों की पारी उन्होंने खेली। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उन्हें मिलता, लेकिन इसके बाद उन्हें आखिरी मैच से ड्रॉप कर दिया गया। अब वे तीनों मैचों में जिम्बाब्वे में खेलने वाले हैं, लेकिन मोहम्मद कैफ की मानें तो वे थोड़े से नर्वस जरूर होंगे। हालांकि, इसी मैदान पर उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 80 गेंदों में 175 रनों की पारी खेलकर तहलका मचाया था, जो उनके लिए एक प्लस पॉइंट इस मैच रहेगा।

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वैभव थोड़े नर्वस होंगे- कैफ

क्रिकबज पर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा, "वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला, लेकिन उनके बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं आया। वह भी चाहेंगे कि वह टीम के लिए योगदान दें, क्योंकि वह एक क्लास बैटर हैं। 15 साल की उम्र में IPL में ऑरेंज कैप जीतना बहुत बड़ी बात है। अभी, वह नर्वस हो सकते हैं। अगर वह 50-60 रन की पारी खेलते हैं, तो वह चमकेंगे। वह एक बेहतरीन टैलेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है।"

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वैभव के पास छाप छोड़ने का मौका

टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ 23, 25 और 26 जुलाई को तीन टी20 मैच खेलने हैं। इस सीरीज के प्रमुख ओपनर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ही हैं, क्योंकि संजू सैमसन को इस सीरीज के लिए चुना नहीं गया है, जबकि प्रभसिमरन सिंह को विकेटकीपर और ओपनर के बैकअप के रूप में रखा गया है। ऐसे में वैभव और अभिषेक के तीनों मैचों में पारी की शुरुआत करने की संभावना है। 15 साल और 65 दिनों की उम्र में आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले वैभव से जिस शुरुआत की उम्मीद थी, उस पर वह खरे नहीं उतरे थे, लेकिन एक बार फिर से उनके पास खुद को साबित करने का मौका है। वैभव सूर्यवंशी एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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