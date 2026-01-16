5-6 करोड़ तो यहां गिर जाए; युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग से कितने गरीब हैं मोहम्मद कैफ?

संक्षेप: प्रोमो में मोहम्मद कैफ खुद को युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग से गरीब बताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह दोनों यहां कपड़े झाड़ें तो 5-6 करोड़ वैसे ही गिर जाए।

नेटफ्लिक्स ने 17 जनवरी को रिलीज होने वाले ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो को देख क्रिकेट फैंस खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि इस बार वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ जैसे दिग्गज जो इस शो पर ठहाके लगाने पहुंचे हैं। प्रोमो में कपिल शर्मा इन तीनों क्रिकेटर्स के साथ काफी मस्ती मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोमो में मोहम्मद कैफ खुद को युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग से गरीब बताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह दोनों यहां कपड़े झाड़ें तो 5-6 करोड़ वैसे ही गिर जाए। युवराज सिंह ने फिर मोहम्मद कैफ से एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब सुन वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। आप भी देखें ये मजेदार वीडियो-

वीडियो की शुरुआत में कपिल शर्मा कहते हैं कि युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग इतने चौके छक्क मारते थे कि चीयरलीडर्स दुआ कहती थीं कि राहुल द्रविड़ आएं तो हम थोड़ा रेस्ट कर सकें। इसके अलावा भी प्रोमो में काफी कुछ है।

कपिल तीनों रिटायर्ड प्लेयर्स से पूछते हैं कि वो अब ज्यादा समय क्या करने में गुजारते हैं? तो युवराज ने कहा कि उनकी जिंदगी में आलस बढ़ गया है। वो गोल्फ खेलते हैं और अपने साथ बाकी प्लेयर्स को भी जुड़ने को कहते हैं. लेकिन कोई भी खेलने नहीं आता है।

सहवाग इसके जवाब में कहते हैं कि वो खाने पर ध्यान लगाते हैं, वो गोल्फ खेलकर क्या कर लेंगे।