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ध्रुव जुरेल की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए मोहम्मद कैफ, बोले- उन पर दबाव था, क्योंकि...

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ध्रुव जुरेल पर श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले दबाव था, क्योंकि उनके रन नहीं आए थे, जबकि सरफराज खान बाहर बैठे थे। जुरेल ने कमाल का अर्धशतक जड़ा और आलोचकों को जवाब दिया। 

Dhruv Jurel
ध्रुव जुरेल

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भारतीय बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की तारीफ की, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में दमदार अर्धशतक जड़ा। कैफ का मानना है कि वह दबाव में थे, क्योंकि उनके पिछले कुछ मैचों में रन नहीं आए थे। इसके अलावा बेंच पर सरफराज खान भी थे। हालांकि, जुरेल ने कमाल की पारी गॉल में खेली और अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया, जो इस बात की दलील दे रहे थे कि पहले टेस्ट में जुरेल से आगे सरफराज को मौका दिया जाना चाहिए।

जुरेल ने 68 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया को 450 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सोनी स्पोर्ट्स पर एक चर्चा के दौरान कैफ से जुरेल की पारी और मानव सुथार के साथ उनकी पार्टनरशिप के महत्व के बारे में पूछा गया। इसके जबाव में कैफ ने कहा, "जैसे-जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, आपको इसकी अहमियत का एहसास होगा, जब आपको उन्हें दो बार आउट करना होगा, कि आपको दोबारा बैटिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको चेज करना है, तो यह सिर्फ 50-60 रन या 100 के अंदर होना चाहिए, 150 के अंदर नहीं। यह पार्टनरशिप बहुत जरूरी समय पर हुई जब टीम के विकेट गिर रहे थे।"

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जुरेल पर दबाव था- कैफ

उन्होंने आगे कहा, “जुरेल का स्ट्राइक रेट 75 है और (देवदत्त) पडिक्कल का 72 है। जब विकेट गिर रहे थे तो उन्हें तेजी से खेलना था। वह आए और अपने शॉट्स खेले। उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और स्पिन पर हावी रहे। जुरेल दबाव में थे। उन्होंने अपनी पिछली सात पारियों में एक बार भी पचास रन नहीं बनाए थे। सरफराज खान बेंच पर बैठे हुए हैं। वह दबाव में बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उन्होंने दबाव को दबदबे में बदल दिया और इसीलिए उनकी तारीफ हो रही है।”

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वहीं, कार्तिक ने कहा, "वह स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग करता है। उसने सोच-समझकर रिस्क लिए। उसने जो छक्का मारा, यह देखना अच्छा था कि उसने स्पिनर को परेशान करने का कितना बड़ा रिस्क लिया। जब वह सीमर्स के खिलाफ खेल रहा था तो उसने सॉफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया। आपको कहना होगा कि उसने सिचुएशन और पोजिशन को देखते हुए बहुत अच्छी बैटिंग की।" टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में 462 रन पहली पारी में बनाए हैं। दो विकेट भी खबर लिखे जाने तक टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ मिल चुके हैं। स्कोर 50 के पार हुआ है।

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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