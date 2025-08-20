Mohammad Kaif not happy after Axar Patel removed from vice captaincy and shubman gill award this post asia cup 2025 'अक्षर ने कोई गलती नहीं की', गिल को उपकप्तान बनाए जाने पर ऑलराउंडर के सपोर्ट में उतरे कैफ, Cricket Hindi News - Hindustan
'अक्षर ने कोई गलती नहीं की', गिल को उपकप्तान बनाए जाने पर ऑलराउंडर के सपोर्ट में उतरे कैफ

मोहम्मद कैफ ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अक्षर पटेल को उपकप्तानी से हटाए जाने के पीछे की वजह भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बताई होगी। कैफ का मानना है कि अक्षर ने कुछ भी गलत नहीं किया था।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 05:51 AM
बीसीसीआई ने मंगलवार को आगामी एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को नौ सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टी20 का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की लंबे समय के बाद छोटे प्रारूप की टीम में वापसी हुई है। कुछ खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टीम से बाहर रखा गया है। श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल नहीं करने पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मोहम्मद कैफ ने टी20 टीम में कुछ महीने पहले तक उपकप्तान रहे अक्षर पटेल को पद से हटाने पर नाराजगी जाहिर की है।

अक्षर पटेल इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में भारतीय टीम के उपकप्तान थे। कैफ ने कहा है कि उम्मीद है कि अक्षर को उपकप्तान के पद से हटाने के बारे में पहले बता दिया गया था। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लिखा, ''मुझे उम्मीद है कि अक्षर पटेल को पहले ही उपकप्तानी से हटाए जाने के बारे में बता दिया गया था और उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं पता चला होगा। अक्षर ने कुछ भी गलत नहीं किया था और इसलिए वह जानने का हकदार है।''

अक्षर पटेल अपने दमदार प्रदर्शन से भारतीय टीम के एक अहम सदस्य बन गए हैं। उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। उन्होंने चार ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट लिए।

ये भी पढ़ें:गिल की उपकप्तानी में छुपा है एक राज, गंभीर भी राजी; सैमसन की राह हुई दुश्वार

उन्होंने फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 31 गेंद में 47 रन की दमदार पारी खेली। उन्होंने ट्रिस्टस स्टब्स को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया था। पटेल को दमदार प्रदर्शन के लिए उपकप्तान भी चुना गया था लेकिन फिर उन्हें हटा दिया गया। गिल के खेल के सबसे छोटे प्रारूप में उपकप्तान बनाए जाने के पीछे एक ये भी वजह है कि भारतीय क्रिकेट निकट भविष्य में हर प्रारूप के लिये एक ही कप्तान की अपनी जांची परखी नीति पर ही भरोसा करने जा रहा है।

