मोहम्मद सिराज को मौका ना मिलने पर भड़के दिग्गज, ‘यकीन करना मुश्किल’; पहली बार हुआ ऐसा
मोहम्मद सिराज को एक बार NZ vs IND टेस्ट सीरीज में मौका नहीं मिला। क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बरार को मौका मिला है। सिराज को मौका ना मिलने पर दिग्गज काफी नाराज हैं।
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथ एक बार फिर निराशा लगी, जब कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की प्लेइंग XI का ऐलान किया। सिराज का चयन न्यूजीलैंड दौरे पर 5 वनडे मैच और 2 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए हुआ था। हालांकि वह इस पूरे टूर पर बेंच ही गर्म करते नजर आए, उन्हें 5वें वनडे में एकमात्र बार खेलने का मौका मिला। उम्मीद लगाई जा रही थी कि मौजूदा WTC 2025-27 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इस गेंदबाज को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह क्राइस्टचर्च टेस्ट में मौका मिलेगा, क्योंकि कृष्णा पहले टेस्ट में असरदार साबित नहीं हुए थे। दूसरे टेस्ट से उनका तो पत्ता कटा, मगर सिराज को नहीं बल्कि गुरनूर बराड़ को डेब्यू का मौका मिला। सिराज के लगातार दूसरे टेस्ट से बाहर रहने पर दिग्गज काफी नराज है। शुभमन गिल और गौतम गंभीर का यह फैसला हर किसी की समझ के परे हैं।
मोहम्मद कैफ ने X पर लिखा, ‘यकीन करना मुश्किल है कि भारत के सबसे अच्छे तेज़ गेंदबाज़ों में से एक मोहम्मद सिराज को फिर से बाहर कर दिया गया है। सिराज को बुमराह के साथ भारत के विदेशी टेस्ट बॉलिंग अटैक में सबसे पहले चुना जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने खुद सिराज को वर्ल्ड-क्लास बॉलर कहा और कहा कि वह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं।’
हर्षा भोगले ने लिखा, 'सिराज अब भारत के 6th रैंक वाले फास्ट बॉलर हैं। मुझे यह बहुत गलत लगता है। इस WTC साइकिल में टेस्ट क्रिकेट में टॉप 5 विकेट लेने वालों में, भारत के पास अब सिर्फ बुमराह के लिए जगह है। आप चाहते हैं कि बॉलर अच्छे से चुने जाएं, उनके पास बॉलिंग के लिए बेहतरीन कंडीशन हैं, लेकिन उन्हें पता होगा कि जब उनकी बारी आएगी तो उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे।
- बता दें, मोहम्मद सिराज ने WTC 2025-27 में भारत के लिए सबसे ज्यादा 43 विकेट लिए हैं
- वह WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की ओवरऑल लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। सिराज के ऊपर इस लिस्ट में साइमन हार्मर, जोश टंग और मिचेल स्टार्क है। बुमराह 34 विकेट के साथ लिस्ट में 10वें पायदान पर हैं और भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं।
- मोहम्मद सिराज 2020 में MCG में टेस्ट डेब्यू करने के बाद कभी कोई पूरी टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ी। यह पहला मौका है जब भारत ने उनके बिना पूरी सीरीज खेली है।
WTC 2025-27 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज
|गेंदबाज
|विकेट
|मोहम्मद सिराज
|43
|जसप्रीत बुमराह
|34
|रवींद्र जडेजा
|33
|प्रसिद्ध कृष्णा
|24
|कुलदीप यादव
|21
भारत बनाम न्यूजीलैंड प्लेइंग XI
भारत (प्लेइंग XI): केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें