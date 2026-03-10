टीम इंडिया इस खिलाड़ी के बगैर टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती, ये क्या बोल गए मोहम्मद कैफ?

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को रौंदकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम किया। भारत ने खिताब डिफेंड किया। मोहम्मद कैफ ने कहा कि भारत संजू सैमसन के बगैर चैंपियन नहीं बन पाता।

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रच डाला। भारत बतौर मेजबान और लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम है। भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की। भारत को चैंपियन बनाने में संजू सैमसन की अहम भूमिका रही। उन्होंने पांच मैचों में 199.37 के स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए। वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड मिला। सैमसन ने लगातार तीन पचास प्लस स्कोर लगाए। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मैच में नाबाद 97 रन बनाकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। उन्होंने इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड के विरुद्ध फाइनल में 89-89 रनों की पारी खेली। भारत ने फाइनल में 255/5 का स्कोर खड़ा किया और न्यूजीलैंड को 96 रनों से धूल चटाई। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने सैमसन की शान में कसीदा पढ़ते हुए बड़ी बात कही। उनका मानना है कि सैमसन के बगैर टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती।

कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की गई वीडियो में कहा, ''संजू सैमसम के बगैर इंडिया ये विश्व कप नहीं जीत पाता और इतिहास नहीं रच पाता। भारत ने बैक-टू-बैक ट्रॉफी जीती। होस्ट नेशन वर्ल्ड कप जीता है, यह भी कीर्तिमान है। इसका सीधा तार संजू सैमसन को इलेवन में खिलाने से जुड़ा है। उन्होंने पांच पारियां खेली। वह जब भी इलेवन में रहे तो भारत ने 200 का आंकड़ा पार किया। वह जब इलेवन का हिस्सा नहीं थे तो इस विश्व कप में भारत एक बार भी 200 का आंकड़ा नहीं छू सका। यह विश्व कप जीते हो क्योंकि बल्लेबाजों ने योगदान दिया। संजू सैमसन ने ओपनिंग में आकर शुरुआत दी और छह ओवर में तेज पारी खेली। उन्होंने 97 रन बनाए और दो बार 89-89 रनों की पारी खेली।''

उन्होंने आगे कहा, ''कई बार तो संजू 15 ओवर के ओवर आसापस आउट हो गए। सिर्फ टीम के लिए। उन्होंने शतक की परवाह नहीं की। माइलस्टोन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सेंचुरी छोड़ी, टीम के लिए जो योगदान और रोल था, उसे बखूबी निभाया। उन्होंने 24 छक्के लगाए। हर मैच में 190 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। सचिन तेंदुलकर से बात करके आए। सचिन ने उन्हें समझाया कि अपने खेल पर भरोसा रखो, वक्त आएगा और मौका मिलेगा। और जब संजू को मौका तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह विश्व कप में उनकी खास बात लगी। वर्ल्ड कप जिताकर माने। 31 साल के खिलाड़ी ने अपने मौका का इंतजार किया। जब मौका आया उनका बल्ला चला। भारत ने बैक-टू-बैक वर्ल्ड कप संजू की बल्लेबाजी की बदौलत जीता है। यह सत्य बात है।''