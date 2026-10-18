मोहम्मद कैफ ने उठाए चयन नीति पर सवाल, पूछा-अगर बुमराह छोटे स्पेल कर सकते हैं तो शमी क्यों नहीं?
मोहम्मद कैफ ने बीसीसीआई से मोहम्मद शमी का चयन नहीं होने के पीछे वजह पूछी है। उनका मानना है कि अगर छोटे स्पेल के आधार पर उनको शामिल नहीं किया जा रहे हैं तो बुमराह भी छोटे स्पेल करते रहे हैं और उन्हें ब्रेक भी मिला।
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पिछले कुछ समय से टीम में वापसी के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन चयनकर्ताओं ने उनसे आगे बढ़ने का फैसला बना लिया है। हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुनी गई भारतीय वनडे और टेस्ट टीम में शमी को मौका नहीं मिला, जिसके बाद एक बार उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि BCCI और चयनकर्ताओं को सामने आकर साफ करना चाहिए कि शमी को टीम में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है।
अगरकर-शमी ने रखी थी अपनी बात
मोहम्मद शमी के चयन को लेकर पिछले साल से ही चर्चा होती रही है। हालांकि पूर्व चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने उनके फिटनेस और तैयारी को लेकर सितंबर-अक्टूबर 2025 में चिंता जताई थी। शमी ने यह स्पष्ट किया था कि बंगाल के लिए उनकी उपलब्धता यह साबित करती है कि वह खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। वहीं मई 2026 में अगरकर ने कहा था कि चयनकर्ताओं ने टेस्ट टीम में उनकी वापसी पर कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने यह बताया कि उनके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शमी का शरीर टी20 क्रिकेट के ही अनुकूल था।
शमी ने पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए 37 विकेट लिए। उन्होंने तीन पांच विकेट हॉल भी लिए। क्रिकबज से बातचीत में कैफ ने शमी की फिटनेस से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टेस्ट मैचों के दौरान जसप्रीत बुमराह भी ज्यादातर छोटे-छोटे स्पेल में ही गेंदबाजी करते हैं और उसके बाद उन्हें ब्रेक दे दिया जाता है।
बुमराह भी छोटे स्पेल करा रहे
कैफ ने कहा, ''मेरा मानना है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। सामने आकर बताइए कि असली वजह क्या है। वह सब कुछ सही कर रहा है। वह रणजी खेल रहे, वह विकेट ले रहे, संभावित वजह क्या हो सकती है? मैंने कहीं पढ़ा कि उनका चयन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वह छोटे स्पेल कर रहे। जसप्रीत बुमराह भी छोटे-छोटे स्पेल में ही गेंदबाजी करते हैं, उसके बाद उन्हें ब्रेक मिलता है। इंग्लैंड में जब उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा था, तब शुभमन गिल को भी उनसे छोटे-छोटे स्पेल ही करवाने पड़ रहे थे।''
उन्होंने आगे कहा, ''जाइए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से पूछिए कि वह किसका सामना नहीं करना चाहेंगे। जिस पहले गेंदबाज नाम लेंगे, वो मोहम्मद शमी है। उन्होंने वनडे विश्व कप 2023 में अकेले दम पर उनके खिलाफ धर्मशाला में भारत को मैच जिताया था। आप वानखेड़े में हुए सेमीफाइनल को भी जोड़ सकते हैं।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी