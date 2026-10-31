श्रेयस अय्यर को सीखना होगा, न्यूजीलैंड से मिली बड़ी हार के बाद मोहम्मद कैफ ने भारतीय कप्तान को दिखाया आईना
चौथे टी-20 मैच में मिली 87 रनों की बड़ी हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी की आलोचना की है। उन्होंने श्रेयस अय्यर को गेंदबाजी रोटेशन के बारे में इस मुकाबले से सीखने की सलाह दी है। क्या कुछ कहा है पूरा पढ़िए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड में खेला गया। पहले तीन मैचों में मिली जीत के बाद भारत को इस मुकाबले में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तुलनात्मक रूप से छोटे मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। कीवी टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर 259 रन बना दिए और भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 172 रन बना सकी और उसे 87 रनों से बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी।
भारत की इतनी बड़ी हार के बाद क्रिकेट प्रशंसक और एक्सपर्ट्स अपनी राय रख रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी की आलोचना की है। उन्होंने श्रेयस अय्यर को गेंदबाजी रोटेशन के बारे में इस मुकाबले से सीखने की सलाह दी है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज और दुनिया के बेहतरीन क्षेत्ररक्षरकों में से एक ने कहा कि श्रेयस अय्यर की गेंदबाजी रोटेशन वाली कमजोरी सिर्फ एक मैच में नहीं दिखी है, बल्कि यह आईपीएल के समय से देखने को मिल रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि साल 2026 के आईपीएल में श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब किंग्स ने बहुत अधिक बार 200 से अधिक रन एक पारी में खर्च किए हैं। इसका कारण सीधे तौर पर अय्यर की गेंदबाजी रोटेशन को माना जा सकता है। वे यही काम भारतीय टीम के साथ कर रहे हैं। हम आयरलैंड जैसी टीमों के सामने जिसके ज्यादातर खिलाड़ियों का कोई नाम नहीं जानता है 180 रन खा रहे हैं। यह वेस्टइंडीज की सीरीज में हुआ और यही होता आ रहा है। चूंकि भारत को जीत मिलती है इसलिए इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता कि श्रेयस अय्यर की कप्तान में ये वाली कमजोर कड़ी शामिल है।
श्रेयस अय्यर को सीखना होगा
चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का विश्लेषण करते हुए मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा- "श्रेयस अय्यर को भविष्य में सीखना होगा। नीतीश कुमार रेड्डी आपके 20वें ओवर के गेंदबाज नहीं हैं। मैंने कितनी बार नोटिस किया है कि बुमराह की अनुपस्थिति में अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार जो डेथ गेंदबाजी के विशेषज्ञ हैं उनसे गेंदबाजी ना कराकर आखिरी ओवर नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया। बुमराह के अलावा भारत के पास सिर्फ दो ही ऐसे गेंदबाज हैं भुवी और अर्श जो दो ओवर शुरुआत के और दो ओवर आखिरी के करते हैं। हर टीम इनका उपयोग इसी तरीके से करती है। लेकिन जब श्रेयस अय्यर कप्तानी करते हैं अर्शदीप सिंह के तीन ओवर 15 से पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। लास्ट के 6 ओवर बचे होते हैं और भुवनेश्वर कुमार के तीन ओवर खत्म हो चुके हैं। अर्शदीप के ओवर खत्म हो चुके होते हैं।"
उन्होंने आगे मुख्य गेंदबाजों की सही उपयोगिता के बारे में बात करते हुए कहा- "17वें और 19वें ओवर के लिए तो आप अपने मुख्य गेंदबाज को बचाकर रखते हैं, लेकिन अय्यर ऐसा नहीं करते। ऐसा कभी- कभी होता है कि कोई अन्य गेंदबाज आखिरी के ओवर गेंदबाजी कर रहा है, वर्ना ज्यादातर मौकों पर जो सेट फॉर्मूला है अपने मुख्य गेंदबाजों को इस्तेमाल करने का दो ओवर शुरुआत में और दो ओवर आखिरी में वही अपनाया जाता है। लेकिन अय्यर सेट फॉर्मूले के तहत कई बार नहीं चलते हैं।" कैफ ने कहा- "नीतीश कुमार रेड्डी बीसवें ओवर के गेंदबाज बिल्कुल नहीं हो सकते। आपको नीतीश रेड्डी जैसे गेंदबाजों के ओवर बीच में इस्तेमाल करके निकलवाने होते हैं, आपके वो पांचवें या 6वें गेंदबाज हैं, वे विकेट-टेकर नहीं हैं। वे बच- बच कर गेंदबाजी करते हैं और बचने वाली गेंदबाजी आखिरी ओवरों में काम नहीं आ सकती।"
कैफ को अपनी कप्तानी में काम करने की जरूरत है
कैफ ने अय्यर की कप्तानी की कप्तानी की कमियों को उजागर करते हुए कहा- "श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कमी दिखी है खासकर बॉलिंग चेंजेस में। और ये एक मैच में नहीं दिखी है। ये उनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। श्रेयस अय्यर ने जब 2026 में आईपीएल में कप्तानी की है तो 9 बार उनके गेंदबाजों ने 200 रन खर्च किए। 9 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उस आईपीएल का पैटर्न देख लीजिए और आयरलैंड सीरीज से इंडियन टीम में जो इन्होंने कप्तानी की है उसको देख लीजिए, एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है।" कैफ ने कहा कि "मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को अपनी कप्तानी और उनके यंग गेंदबाजों को अपनी बॉलिंग में बहुत काम करने की जरूरत है। सही एक्जीक्शून नए गेंदबाज नहीं कर पा रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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