पाकिस्तान की टीम में बाबर-रिजवान की वैल्यू हुई कम, मोहम्मद हफीज ने जले पर नमक छिड़का

मोहम्मद हफीज का मानना है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस समय पाकिस्तान के प्रमुख खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने सलमान आगा, हसन नवाज और सैम अयूब की तारीफ की है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 10:43 PM
पाकिस्तान ने रविवार को एशिया कप और त्रिकोणीय सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। हालांकि इस स्क्वॉड में पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है। जिसके कारण एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब पाकिस्तान के मुख्य खिलाड़ी नहीं हैं।

पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 2021 में यूएई में आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान को भारत पर पहली जीत दिलाने में मदद की थी। यह जोड़ी पिछले कुछ समय से इस प्रारूप की टीम का हिस्सा नहीं है। बाबर और रिजवान दोनों ने दिसंबर 2024 में अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। हफीज ने कहा कि पाकिस्तान के प्रमुख खिलाड़ी सलमान आगा, हसन नवाज और सैम अयूब हैं, जिन्होंने टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।

मोहम्मद हफीज ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''उन्हें (बाबर-रिजवान) प्रमुख खिलाड़ी कहना गलत और अनुचित होगा। इस समय बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के प्रमुख खिलाड़ी नहीं है। प्रमुख खिलाड़ी वो हैं, जो पाकिस्तान के लिए मैच जीतते हैं। अगर हम पिछले दो सालों के प्रदर्शन को देखें तो सलमान अली आगा, सैम अयूब और हसन नवाज़ जैसे खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? ये वही खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए मैच जीत रहे हैं।

पाकिस्तान को आठ टीमों के एशिया कप टूर्नामेंट में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें यूएई और ओमान भी शामिल हैं। यह टूर्नामेंट नौ से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।

पाकिस्तान की टीम:

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मोकिम।