Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mohammad Azharuddin On Mustafizur Rahman Issue BCCI has not done anything wrong
मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से बाहर करने पर क्या बोले मोहम्मद अजहरुद्दीन? BCCI ने जो किया…

मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से बाहर करने पर क्या बोले मोहम्मद अजहरुद्दीन? BCCI ने जो किया…

संक्षेप:

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि बोर्ड ने कुछ भी गलत नहीं किया है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह अच्छा नहीं है। लेकिन खेल में मामला अलग होता है।

Jan 04, 2026 11:29 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर को आईपीएल 2026 की नीलामी में 9.2 करोड़ रुपए का खरीदा था, मगर बीसीसीआई के फैसले के बाद उन्हें इस बांग्लादेशी खिलाड़ि को रिलीज करना बड़ा। बीसीसीआई के इस फैसले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि बीसीसीआई ने जो किया वह सही है, बीसीसीआई ने कुछ गलत नहीं किया है।

मोहम्मद अजहरुद्दी ने ANI से कहा, “बोर्ड ने कुछ भी गलत नहीं किया है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह अच्छा नहीं है। लेकिन खेल में मामला अलग होता है। हालांकि, बोर्ड ने जो भी फैसला लिया है, वह विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद ही लिया होगा।”

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हिला हुआ है। अब वह आगे एक्शन लेने पर विचार कर रहा है। महीने टी20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप शुरू होना है, जिसकी मेजबानी भारत-श्रीलंका के साथ कर रहा है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए आईसीसी को लैटर लिखने पर विचार कर रहा है कि उनके मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाए। हालांकि इतने कम समय में ऐसा करना संभव नहीं है।

बांग्लादेश को भारत में ग्रुप स्टेज के सभी चार मैच खेलने है। उनके पहले तीन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर है, वहीं आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में।

