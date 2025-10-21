Cricket Logo
पाकिस्तान में कप्तान को हटाने के लिए एक सीरीज ही काफी है, पूर्व क्रिकेटर ने PCB पर साधा निशाना

संक्षेप: मोहम्मद रिजवान से वनडे टीम की कप्तानी छीनकर पीसीबी ने शाहीन अफरीदी को सौंप दी है। इस फैसले से मोहम्मद आमिर नाखुश हैं और उन्होंने कहा है कि कप्तान रातोंरात नहीं बनता है। एक खराब सीरीज से किसी को आंकना गलत है।

Tue, 21 Oct 2025 12:07 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया है। पीसीबी के इस फैसले को पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने पूरी तरह अनुचित बताया है। पीसीबी ने तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी है। आमिर का मानना ​​है कि रिजवान एक चतुर रणनीतिकार होने के नाते लंबे समय तक कप्तानी के हकदार थे, जबकि अगर पीसीबी को उनकी नेतृत्व क्षमता का आकलन करना था तो शाहीन अफरीदी को पहले ही उप-कप्तान बना देना चाहिए था।

मोहम्मद रिजवान ने अपने वनडे कप्तानी करियर की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचा था। हालांकि, चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप-स्टेज से पाकिस्तान बाहर हो गया था और न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज में टीम को हार मिली थी। इसके अलावा वेस्टइंडीज के खिलाफ भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। इस पर पीसीबी ने ऐक्शन लिया और उनसे कप्तानी छीनकर शाहीन अफरीदी को सौंप दी।

आमिर ने कहा है कि एक खराब सीरीज के लिए पीसीबी को रिजवान की लीडरशिप क्वालिटी पर संदेह नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जीयो सुपर पर कहा, "मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद रिजवान के साथ उचित व्यवहार किया गया है। रिजवान बुरे वनडे कप्तान नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताईं—ऐसा कुछ जो हमारे कुछ बड़े कप्तान भी नहीं कर पाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए था।"

पूर्व पेसर ने आगे कहा कि लगातार कप्तानी में बदलाव से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। उन्होंने आगे कहा, "कप्तानी सिर्फ एक अच्छी या बुरी सीरीज पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं—पूर्व क्रिकेटर और विश्लेषक भी। हम अपने क्रिकेट में स्थिरता नहीं आने देते। कप्तान रातोंरात नहीं बनते; उसे बनाने में दो-तीन साल लगते हैं, लेकिन यहां, एक खराब सीरीज ही कप्तान बदलने के लिए काफी है। मुझे नहीं लगता कि यह सही फैसला है। रिजवान एक चतुर कप्तान हैं और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है।"

