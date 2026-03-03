होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
मोहम्मद आमिर ने टीम इंडिया को लेकर की नई भविष्यवाणी, पहले झेल चुके हैं खूब आलोचना

Mar 03, 2026 10:44 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया को लेकर भविष्यवाणी करने वाले मोहम्मद आमिर की सोशल मीडिया पर खूब खिंचाई हुई थी। बावजूद इसके उन्होंने फिर से टीम इंडिया को लेकर भविष्यवाणी कर दी है कि भारत टूर्नामेंट की फेवरेट टीम नहीं है। 

अभिषेक शर्मा स्लॉगर हैं...टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी...इस तरह की दावे और भविष्यवाणी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने अब एक और भविष्यवाणी टीम इंडिया को लेकर की है। मोहम्मद आमिर ने अब दावा किया है कि भारतीय टीम भले ही वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है, लेकिन टीम इंडिया टूर्नामेंट की फेवरेट नहीं है। अपने बयान और प्रिडिक्शन को लेकर मोहम्मद आमिर को खूब आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन नई भविष्यवाणी करके फिर से उन्होंने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं।

पाकिस्तानी टीवी शो हारना मना है शो में मोहम्मद आमिर ने कहा, "अगर मैं क्रिकेट के नजरिए से एनालाइज करूं, तो इंडिया अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहा है। उनकी फील्डिंग देखो। उन्होंने कम से कम 3-4 कैच छोड़े हैं और फील्ड पर फंबल किया है। (जसप्रीत) बुमराह को छोड़कर हर बॉलर ने रन दिए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि (हार्दिक) पांड्या कभी भी बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करते। उन्होंने अपने 4 ओवर में 40 रन दिए। वेस्टइंडीज ने भी वरुण चक्रवर्ती को आउट किया और सेमीफाइनल में टीमें स्पिनरों के खिलाफ अच्छा खेलती हैं। मेरा मानना ​​है कि इंडिया अभी भी टूर्नामेंट में हॉट फेवरेट नहीं है।"

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान का बांग्लादेश दौरा अधर में, 3 मैचों की वनडे सीरीज पर ये है संकट

भारतीय टीम को गुरुवार 5 मार्च को मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में खेलना है। टीम इंडिया ने 2024 के सेमीफाइनल में इस टीम को हराया हुआ है। हालांकि, 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने एकतरफा मैच में भारत को मात दी थी। मोहम्मद आमिर ने इस शो में शिमरोन हेटमायर के आउट होने पर भी सवाल खड़े किए थे और कहा था कि वे आउट नहीं थे। अगर वे देर तक खेलते तो वेस्टइंडीज की टीम 220-230 रनों तक पहुंच सकती थी और भारतीय टीम सेमीफाइनल से पहले बाहर हो सकती थी। भारत ने 5 विकेट से वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था।

Vikash Gaur

