IPL 2027 ऑक्शन को लेकर मोहम्मद आमिर ने तोड़ी चुप्पी, ब्रिटिश नागरिक के रूप में किया ऐसा
मोहम्मद आमिर ने आईपीएल 2027 ऑक्शन में एंट्री को लेकर लग रही अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) के ड्राफ्ट में ब्रिटिश नागरिक के रूप में रजिस्टर किया है।
तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (एपीएल) के ड्राफ्ट में ब्रिटिश नागरिक के रूप में अपना नाम रजिस्टर कराया है। 34 वर्षीय आमिर के ऐसा करने के बाद से अटकलें लग रहीं कि वह आईपीएल 2027 ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 2009 से 2019 के दौरान 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। आमिर के पास अब ब्रिटिश नागरिकता है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के ऑक्शन में एंट्री को लेकर चल रही अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सफाई दी कि आईपीएल में खेलने का प्लान नहीं है। आमिर ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आईपीएल से जुड़ी खबर सच नहीं है।''
आमिर का निवास स्थान पाकिस्तान
आमिर की सफाई क्रिकबज की उस रिपोर्ट के बाद आई जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज के आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्टर करने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश नागरिक के तौर पर एपीएल के ड्राफ्ट में एंट्री की। आमिर को ड्राफ्ट में प्लैटिनम कैटगरी में रखा गया है। आमिर को भले ही ब्रिटिश नागरिकता मिल चुके है लेकिन उनका निवास स्थान पाकिस्तान ही दर्ज किया गया है। बता दें कि पाकिस्तानी नागरिकों पर बैन के बावजूद पूर्व क्रिकेटर अजहर महमूद 2012 से 2015 के बीच ब्रिटिश पासपोर्ट पर किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल में खेले थे।
APL ड्राफ्ट में भारतीय भी शामिल
पूर्व भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी विजय शंकर और केएस भरत ने दुबई में होने वाले एपीएल ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर किया है। लीग इस साल के आखिर में होने की संभावना है। विजय और केएस आईपीएल समेत भारत में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके। विजय, अयान खान और मुरुगन अश्विन भारतीय के तौर पर रजिस्टर्ड हैं जबकि केएस यूएई में रहने वाले भारतीय खिलाड़ी के तौर पर लिस्टेड हैं। विजय, मुरुगन और भरत को ड्राफ्ट की गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है। ड्राफ्ट में भारतीय मूल के खिलाड़ियों में उन्मुक्त चंद (यूएसए), राहुल चोपड़ा (यूएई), अक्षदीप नाथ (यूएई), अलीशान शराफू (यूएई), आर्यन अफजल खान (यूएई), अयान खान (ओमान), ध्रुव पराशर (UAE), व्रज पटेल (केन्या) और यासीन पटेल (कुवैत) शामिल हैं।
आईपीएल 2027 ऑक्शन कब होगा?
आईपीएल 2027 के लिए ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को गोवा में होगा। यह मिनी ऑक्शन है। आईपीएल ऑक्शन का लगातार तीन सीजन विदेश में आयोयन होने के बाद नीलामी फिर से भारत में होने जा रही है। ऑक्शन 2023 में दुबई, 2024 में जेद्दा और 2025 में अबू धाबी में हुआ था। आईपीएल 2027 के लिए रिटेंशन की डेडलाइन 17 नवंबर है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने सभी 10 फ्रेंचाइजियों के लिए अपने खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जमा करने की समय-सीमा दो दिन बढ़ाई है। ऐसा माना जा रहा है कि डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला 15 नवंबर को होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें वनडे के कारण हुआ है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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