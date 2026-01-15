Cricket Logo
हरलीन देओल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से यूपी वारियर्स ने MI को 7 विकेट से हराया

संक्षेप:

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के आठवें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स (UPW) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस (MIW) को 7 विकेट से हराकर एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में यह यूपी वारियर्स की पहली जीत है। इसी के साथ पॉइंट्स टेबल पर उन्होंने अपना खाता खोल लिया है।

Jan 15, 2026 11:17 pm IST
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के आठवें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स (UPW) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस (MIW) को 7 विकेट से हराकर एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मैच में यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाए। हालांकि मुंबई ने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था, लेकिन यूपी की टीम ने इसे 18.1 ओवरों में ही मात्र 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

मुंबई इंडियंस की पारी की शुरुआत धीमी रही, जब सलामी बल्लेबाज गुणांलन कमलिनी केवल 5 रन बनाकर सोफी एक्लेस्टोन का शिकार बनीं। इसके बाद नट साइवर-ब्रंट ने मोर्चा संभाला और 65 रनों (43 गेंद, 9 चौके, 1 छक्का) की आतिशी पारी खेलकर टीम को संभाला। उन्हें मध्यक्रम में अमनजोत कौर (38 रन) और अंत में निकोला केरी (नाबाद 32 रन) का अच्छा साथ मिला। नट साइवर-ब्रंट और निकोला केरी के बीच चौथे विकेट के लिए 85 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। यूपी वॉरियर्स की ओर से गेंदबाजी काफी सटीक रही, जिसमें शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन और आशा शोभना ने 1-1 विकेट चटकाए और मुंबई के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाए रखा।

162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स की शुरुआत संतुलित रही। कप्तान मेग लैनिंग (25 रन) और किरण नवगिरे (10 रन) के जल्दी आउट होने के बाद, हरलीन देओल ने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। हरलीन ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और मात्र 39 गेंदों में नाबाद 64 रन ठोक दिए, जिसमें 12 बेहतरीन चौके शामिल थे। उनका साथ फोबे लिचफील्ड (25 रन) ने निभाया और अंत में क्लो ट्रायोन ने महज 11 गेंदों में 27 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को 11 गेंद शेष रहते ही जीत दिला दी। यूपी की टीम ने 8.92 की रन रेट से रन बनाकर मुंबई के गेंदबाजों को बेअसर साबित कर दिया।

गेंदबाजी के रिकॉर्ड की बात करें तो मुंबई की ओर से नट साइवर-ब्रंट सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 3 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। उनके अलावा अमेलिया केर को 1 सफलता मिली, लेकिन वह काफी महंगी साबित हुईं और 4 ओवर में 42 रन लुटाए। शबनिम इस्माइल और निकोला केरी ने किफायती गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन वे विकेट निकालने में नाकाम रहीं। दूसरी ओर, यूपी की गेंदबाजों ने 'थकी हुई पिच' का फायदा उठाते हुए अपनी लाइन-लेंथ बरकरार रखी। शिखा पांडे ने 4 ओवर में मात्र 25 रन दिए, जबकि सोफी एक्लेस्टोन ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिया। इस जीत के साथ यूपी वॉरियर्स ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

