MIW vs UPW WPL 2026 live update: आज MI से भिड़ेंगे यूपी के वारियर्स, 7:30 बजे शुरू होगा मैच

7 बजे मैच का टॉस होगा। उससे पहले पिच रिपोर्ट और परिस्थितों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के रोमांचक सफर में आज मुंबई इंडियंस (MIW) और यूपी वॉरियर्स (UPW) के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में भिड़ंत हो रही है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की टीम शानदार फॉर्म में है और अपने पिछले तीन मैचों में से दो जीत चुकी है। कप्तान हरमनप्रीत खुद लगातार दो अर्धशतक जड़कर बेहतरीन लय में नजर आ रही हैं। दूसरी ओर, मेग लैनिंग की कप्तानी वाली यूपी वॉरियर्स के लिए यह मुकाबला साख बचाने जैसा है। टीम ने अब तक खेले अपने तीनों मैचों में हार का सामना किया है और वह टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में है। यूपी के लिए मेग लैनिंग और फोबे लिचफील्ड ने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन मध्यक्रम की विफलता उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। क्या आज यूपी वॉरियर्स अपनी किस्मत बदल पाएगी या मुंबई का विजयी अभियान जारी रहेगा?
MIW vs UPW WPL 2026 live update: मुंबई इंडियंस विमेन (MIW) स्क्वॉड:
गुणालन कमलिनी (विकेटकीपर), हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), निकोला केरी, अमेलिया केर, सजीवन सजाना, संस्कृति गुप्ता, पूनम खेमनार, शबनिम इस्माइल, त्रिवेणी वशिष्ठ, नट साइवर-ब्रंट, साइका इशाक, मिली इलिंगवर्थ, रहीला फिरदौस, नल्ला क्रांति रेड्डी
MIW vs UPW WPL 2026 live update: यूपी वॉरियर्स विमेन (UPW) स्क्वॉड:
मेग लैनिंग (कप्तान), फोबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, किरण नवगिरे, दीप्ति शर्मा, क्लो ट्रायोन, श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांति गौड़, डिएंड्रा डॉटिन, त्रिशा गोंगाड़ी, प्रतिका रावल, शिप्रा गिरी, सुमन मीणा, सिमरन शेख, चार्ली नॉट।
