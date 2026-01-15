MIW vs UPW WPL 2026 live update: आज MI से भिड़ेंगे यूपी के वारियर्स, 7:30 बजे शुरू होगा मैच

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के रोमांचक सफर में आज मुंबई इंडियंस (MIW) और यूपी वॉरियर्स (UPW) के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में भिड़ंत हो रही है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की टीम शानदार फॉर्म में है और अपने पिछले तीन मैचों में से दो जीत चुकी है। कप्तान हरमनप्रीत खुद लगातार दो अर्धशतक जड़कर बेहतरीन लय में नजर आ रही हैं। दूसरी ओर, मेग लैनिंग की कप्तानी वाली यूपी वॉरियर्स के लिए यह मुकाबला साख बचाने जैसा है। टीम ने अब तक खेले अपने तीनों मैचों में हार का सामना किया है और वह टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में है। यूपी के लिए मेग लैनिंग और फोबे लिचफील्ड ने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन मध्यक्रम की विफलता उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। क्या आज यूपी वॉरियर्स अपनी किस्मत बदल पाएगी या मुंबई का विजयी अभियान जारी रहेगा?