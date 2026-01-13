MIW vs GGTW WPL 2026 live update: आज मुंबई इंडियंस से भिड़ेंगे गुजरात के जायंट्स, 7:30 बजे शुरू होगा मैच

13 Jan 2026, 05:25:01 PM IST
नमस्कार, विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के छठे मुकाबले के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है! आज नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में एक हाई-वोल्टेज भिड़ंत होने वाली है, जहाँ मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीमें आमने-सामने होंगी। गुजरात जायंट्स की टीम इस समय जबरदस्त फॉर्म में है और पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली अविश्वसनीय जीत के बाद उनके हौसले बुलंद हैं; उस मैच में सोफी डिवाइन ने एक ही ओवर में 32 रन जड़कर और 95 रनों की तूफानी पारी खेलकर नया इतिहास रचा था।
दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस की टीम अपनी घातक गेंदबाजी यूनिट के दम पर गुजरात की इस आक्रामक बल्लेबाजी को चुनौती देने के लिए तैयार है। निकोला केरी, अमेलिया केर और शबनीम इस्माइल की तिकड़ी ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है और वे सोफी डिवाइन तथा एशले गार्डनर जैसे बड़े नामों को जल्द पवेलियन भेजने की कोशिश करेंगे। गुजरात के लिए एक बड़ा झटका यह है कि स्टार खिलाड़ी यास्तिका भाटिया चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, जबकि मुंबई अपनी पिछली जीत वाली टीम के साथ ही मैदान पर उतर सकती है।
MIW vs GGTW WPL 2026 live update: गुजरात जायंट्स वुमेन स्क्वॉड
गुजरात जायंट्स वुमेन स्क्वॉड: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, एशले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, अनुष्का शर्मा, भारती फुलमाली, काशवी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कनवर, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर, डेनियल व्याट-हॉज, किम गार्थ, आयुषी सोनी, टिटास साधु, शिवानी सिंह, हैप्पी कुमारी
MIW vs GGTW WPL 2026 live update: मुंबई इंडियंस वुमेन स्क्वॉड
अमेलिया केर, जी. कमलिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), निकोला केरी, सजीवन सजना, अमनजोत कौर, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, हेली मैथ्यूज, साइका इशाक, मिली इलिंगवर्थ, राहिला फिरदौस, नल्ला रेड्डी।
