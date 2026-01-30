Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटMIW vs GGTW WPL 2026 Live Score: आज MI से भिड़ेंगे गुजरात के ‘जायंट्स’, 7:30 बजे से मैच
LIVE Updatesरिफ्रेश

MIW vs GGTW WPL 2026 Live Score: आज MI से भिड़ेंगे गुजरात के ‘जायंट्स’, 7:30 बजे से मैच

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के अंतिम मोड़ पर आज मुंबई इंडियंस वुमेन (MIW) और गुजरात जायंट्स वुमेन (GGTW) के बीच 19वां मुकाबला खेला जा रहा है। बड़ौदा के BCA स्टेडियम में यह मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

MIW vs GGTW WPL 2026 Live Score: आज MI से भिड़ेंगे गुजरात के ‘जायंट्स’, 7:30 बजे से मैच

gg vs mi

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 30 Jan 2026 05:28 PM IST
हमें फॉलो करें

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के अंतिम मोड़ पर आज मुंबई इंडियंस वुमेन (MIW) और गुजरात जायंट्स वुमेन (GGTW) के बीच 19वां मुकाबला खेला जा रहा है। बड़ौदा के BCA स्टेडियम, कोटंबी में होने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी, वहीं गुजरात की नजरें इस बड़े मुकाबले को जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करने पर होंगी। इस मैच में एलिमिनेटर की जगह दांव पर लगी है। जहां आरसीबी (RCB) पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, वहीं मुंबई और गुजरात सहित चार टीमें प्ले-ऑफ के शेष दो स्थानों के लिए संघर्ष कर रही हैं।

30 Jan 2026, 05:27:50 PM IST

MIW vs GGTW WPL 2026 Live Score: गुजरात जायंट्स का स्क्वॉड

गुजरात जायंट्स वुमेन (GGTW): एशले गार्डनर (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, जॉर्जिया वेयरहैम, भारती फुलमाली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, रेणुका सिंह ठाकुर, राजेश्वरी गायकवाड़, डैनी व्याट-हॉज, किम गार्थ, आयुषी सोनी, तितास साधु, जिंतिमानी कलिता, शिवानी सिंह, हैप्पी कुमारी

30 Jan 2026, 05:27:51 PM IST

MIW vs GGTW WPL 2026 Live Score: मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

मुंबई इंडियंस वुमेन (MIW): हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हेली मैथ्यूज, सजीवन सजना, नेट साइवर-ब्रंट, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, राहिला फिरदौस (विकेटकीपर), संस्कृति गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, शबनीम इस्माइल, पूनम खेमनार, निकोला कैरी, साइका इशाक, मिली इलिंगवर्थ, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला क्रांति रेड्डी।

PreviousNext
Cricket News WPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।