Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mithali Raj stand inaugurated at Vizag stadium Ravi Kalpana gate unveiled ahead of INDW vs AUWS Match

INDW vs AUWS: मिताली राज के नाम पर इस स्टेडियम में स्टैंड, रवि कल्पना को भी खास सम्मान

Mithali Raj Stand: वाइजेग स्टेडियम में मिताली राज स्टैंड होगा। उनके नाम पर स्टैंड का रविवार को उद्घाटन हुआ। वह महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली प्लेयर हैं। वहीं, रवि कल्पना को भी खास सम्मान मिला है। 

Md.Akram विशाखापट्टनम, भाषाSun, 12 Oct 2025 07:47 PM
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 के मुकाबले से पहले रविवार को विशाखापट्टनम में आंध्रप्रदेश क्रिकेट संघ ने प्रदेश की दो दिग्गज पूर्व क्रिकेटरों मिताली राज और रवि कल्पना के नाम पर एसीए वीडीसीए स्टेडियम में क्रमश: एक स्टैंड और गेट का उद्घाटन किया। मिताली ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाए हैं। मैच शुरू होने से पहले हुए सम्मान समारोह में आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मन्हास , आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता , क्रिकेट आस्ट्रेलिया के अध्यक्ष माइक बेयर्ड और सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग भी मौजूद थे।

दोनों खिलाड़ियों के नाम पर वाइजेग स्टेडियम में स्टैंड और गेट बनाने का सुझाव भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अगस्त में आंध्रप्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश को दिया था, जिन्होंने इनका अनावरण किया। महिला क्रिकेट में सभी प्रारूपों में मिलाकर 23 साल के करियर में सर्वाधिक 10868 रन बनाने वाली मिताली ने 1999 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उनकी कप्तानी में भारत दो बार वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा।

आंध्र प्रदेश के आई टी मंत्री लोकेश ने मिताली को हाथ से बनी ‘लिमिटेड एडिशन’ चांदी की क्रिकेट गेंद भेंट की जिस पर एसीए का लोगो था। इस मौके पर मिताली ने कहा, ‘‘इस स्टेडियम में मेरे नाम पर एक स्टैंड होना गर्व की बात है। मैं आंध्र प्रदेश सरकार और आंध्र प्रदेश क्रिकेट संघ को इसके लिए धन्यवाद देती हूं। विशाखापट्टनम का मेरे दिल में विशेष स्थान है जहां मैंने खेल को सीखने, अपने कौशल को निखारने और बेहतर क्रिकेटर बनने पर घंटो मेहनत की है। महिला क्रिकेट को इतना लंबा सफर तय करते देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आईसीसी और इसके अध्यक्ष जय शाह को भी महिला क्रिकेट के विकास के लिए सतत प्रयास करने के लिये धन्यवाद देती हूं। आज महिला क्रिकेट प्रगति की राह पर है और मौकों तथा प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।’’ वहीं, भारत की पूर्व विकेटकीपर कल्पना ने कहा, ‘‘यह सपने सच होने जैसा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी कप्तान मिताली दीदी के साथ सम्मानित होने का मौका मिलेगा। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में प्रदेश से और भी लड़कियां क्रिकेट में अपना परचम लहराएंगी।’’

Cricket News Womens Cricket World cup 2025
