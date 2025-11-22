मिचेल स्टार्क ने एक हाथ से पकड़ा हैरतअंगेज कैच, पूरे मैच में नहीं खुला इस बल्लेबाज का खाता
35 की उम्र में मिचेल स्टार्क ने एक ऐसा हैरतअंगेज कैच पकड़ा, जिसे देखकर एक युवा खिलाड़ी भी शर्मा जाए। यही वजह रही कि पूरे मैच में एक बल्लेबाज का खाता तक नहीं खुल पाया। स्टार्क ने दोनों बार उसे आउट किया।
35 साल के मिचेल स्टार्क जब गेंदबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है कि वे 20-25 साल के युवा खिलाड़ी हैं। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि फील्डिंग में भी वे योगदान देते हैं। मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मैच में एक ऐसा खतरनाक कैच पकड़ा कि आज का युवा फील्डर भी शर्मा जाए। खतरनाक कैच की बदौलत एक बल्लेबाज का पर्थ टेस्ट मैच में खाता तक नहीं खुल पाया। वह बल्लेबाज पहली पारी में भी शून्य पर आउट हुआ और दूसरी पारी में भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटा। ये बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि इंग्लैंड के दाएं हाथ के ओपनर जैक क्राउले थे।
जैक क्राउले पहली पारी में सिर्फ 6 गेंद खेल सके थे और स्लिप में मिचेल स्टार्क की गेंद पर उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट हो गए थे। दूसरी पारी में जैक क्राउले ने संभलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वे पांचवीं गेंद पर ही आउट हो गए। इस बार भी गेंदबाज मिचेल स्टार्क थे, लेकिन कैच भी मिचेल स्टार्क ने ही पकड़ा, जो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था। मिचेल स्टार्क आमतौर पर गेंद फेंकने के बाद पिच के साइड में जाते हैं, लेकिन कैच पकड़ने के लिए उन्होंने पिच पर अपने बाएं ओर छलांग लगाई और एक हाथ के कैच पकड़ा। आप भी देखिए वीडियो…
मिचेल स्टार्क अपने डेब्यू के बाद से टेस्ट क्रिकेट में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अपने इस रिकॉर्ड को उन्होंने और भी मजबूत इस पारी में कर लिया है। मिचेल स्टार्क अब तक टेस्ट क्रिकेट में 25 विकेट पारी के पहले ओवर में चटका चुके हैं, जबकि उनके बाद जेम्स एंडरसन का नाम दर्ज है। उन्होंने 19 विकेट टेस्ट क्रिकेट में पहली पारी में निकाले हैं। तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के केमार रोच हैं। उनके नाम स्टार्क के डेब्यू के बाद से पहले ओवर में 10 विकेट दर्ज हैं।
स्टार्क के कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी इस टेस्ट मैच में है, क्योंकि उनके साथी गेंदबाज जोश हेजलवुड और पैट कमिंस पर्थ टेस्ट मैच में खेल नहीं रहे हैं। उनको स्कॉट बोलैंड और ब्रैंडन डोगेट और कैमरोन ग्रीन के साथ गेंदबाजी करनी पड़ रही है। लंबे समय के बाद ऐसा है कि वे अकेले खेल रहे हैं।