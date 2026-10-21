मिचेल स्टार्क टॉप 10 में आगे बढ़े, टिम साउदी के बाद वकार निशाने पर; सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पेसर
मिचेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर्स की लिस्ट में टिम साउदी को पछाड़ दिया है। स्टार्क ने ऐसा साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान किया।
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने गकेबरहा में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में तीन विकेट चटकाए। उन्होंने 24.1 ओवर में 89 खर्च करने करने के बाद मैथ्यू ब्रीट्जके (4), वियान मुल्डर (13) और तेम्बा बावुमा (179) को आउट किया। 36 वर्षीय स्टार्क ने तीन शिकार करते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की टॉप 10 लिस्ट में टिम साउदी को पीछे छोड़ दिया है। वह सातवें पायदान पर पहुंच गए हैं। स्टार्क के खाते में फिलहाल 777 विकेट हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व पेसर साउदी ने 394 इंटरनेशनल मैचों में 776 विकेट हासिल किए थे। स्टार्क गकेबरहा में अपना 306वां इंटरनेशनल और टेस्ट करियर का 109वां मैच खेल रहे हैं। उन्होंने टेस्ट में 450 विकेट कंप्लीट कर लिए हैं।
अब स्टार्क के वकार यूनिस निशाने पर
साउदी के बाद लिस्ट में अब स्टार्क के निशाने पर वकार यूनिस हैं। पाकिस्तान के पूर्व धाकड़ तेज गेंदबाज वकार ने 349 मैचों में 789 शिकार किए। स्टार्क को वकार से आगे निकालने के लिए सिर्फ 13 विकेट की जरूरत है। बतौर पेसर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड जेम्स एंडरसन के नाम दर्ज है। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज गेंदबाज एंडरसन ने 401 मुकाबलों में 991 शिकार किए। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा हैं, जिन्होंने 376 इंटरनेशनल मुकाबलों में 949 विकेट अपने नाम किए। पाकिस्तान के पूर्व खतरनाक पेसर वसीम अकरम ने 460 मैचों में 916 शिकार किए। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने 344 मुकाबलों में 847 शिकार किए। टॉप 10 लिस्ट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दो-दो जबकि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज का एक-एक प्लेयर शामिल है।
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 पेसर
991 - जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)
949 - ग्लेन मैकग्रा (ऑस्ट्रेलिया)
916 - वसीम अकरम (पाकिस्तान)
847 - स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)
829 - शॉन पोलक (साउथ अफ्रीका)
789 - वकार यूनिस (पाकिस्तान)
777 - मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
776 - टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
761 - चमिंडा वास (श्रीलंका)
746 - कोर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज)
टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
800 - मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)
708 - शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)
704 - जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)
619 - अनिल कुंबले (भारत)
604 - स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)
573 - नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया)
563 - ग्लेन मैकग्राथ (ऑस्ट्रेलिया)
537 - रविचंद्रन अश्विन (भारत)
519 - कोर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज)
451 - मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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