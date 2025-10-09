11 साल बाद BBL में खेलेंगे मिचेल स्टार्क, आखिरी सीजन में लिए थे 20 विकेट

तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 2014 के बाद पहली बार बिग बैश लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। वह 11 साल बाद सिडनी सिक्सर्स के लिए लीग में खेलते हुए दिखेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 11 साल बाद बिग बैश लीग में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने 14 दिसंबर से 25 जनवरी 2026 सीजन के लिए सिडनी सिक्सेस के साथ अनुबंध किया है। पिछले दो सीजन की तरह, स्टार्क को सिडनी सिक्सर्स ने एक पूरक खिलाड़ी के रूप में अनुबंधित किया है। हाल ही में उन्होंने टी-20 से संन्यास लिया था। जिससे इस बार उनके टूर्नामेंट के दूसरे भाग में उपलब्ध रहने का रास्ता खुला गया है। बीबीएल में प्रत्येक टीम को दो पूरक स्थान (स्क्वॉड के अतिरिक्त) आवंटित किए जाते हैं, जिससे वे क्रिकेट राष्ट्रीय टीम के लिए अनुबंधित खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धता के अनुसार अनुबंधित कर सकते हैं, बिना अपनी 18 सदस्यीय टीम में मुख्य स्थान लिए।

बीबीएल में खेलने को लेकर मिचेल स्टार्क ने कहा, “मैं बीबीएल15 में सिक्सर्स की नई मैजेंटा रंग की जर्सी पहनने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। पिछले एक दशक से मैं क्लब के साथ जुड़ा हुआ हूं और अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो इस गर्मी में मैदान पर वापसी करने के लिए मैं उत्साहित हूं। सिक्सर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मेरे पास बीबीएल वन और चैंपियंस लीग की सफलता की शानदार यादें हैं। मेरा लक्ष्य हमारे उत्साही प्रशंसकों के लिए एक और ट्रॉफी घर लाना है।”

स्टार्क ने आखिरी बार 2014 सीजन में सिक्सर्स के लिए खेला था और 10 मैचों में 20 विकेट लिए हैं। वह बीबीएल के पहले सीजन में भी टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने छह मैच खेले थे। इसमें फाइनल भी शामिल था, सिक्सर्स ने पर्थ स्कॉर्चर्स को हराकर पहला चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। स्टार्क ने 2012 में सिक्सर्स की चैंपियंस लीग जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे।