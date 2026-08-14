मिचेल स्टार्क निकले कपिल देव से आगे, मुरलीधरन नंबर-1; टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट

मिचेल स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा विकेट चटकाते ही कपिल देव को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पछाड़ दिया है। मुरलीधरन 800 विकेट के साथ टॉप पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में जारी पहले टेस्ट में दो विकेट चटकाते ही भारतीय लीजेंड कपिल देव को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पछाड़ दिया है। कपिल देव ने अपने टेस्ट करियर में 434 विकेट चटकाए थे, मगर स्टार्क अब इन दो विकेट के साथ उनके आगे निकल चुके हैं। स्टार्क के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 435 विकेट हो गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि लिटन दास को 0 के निजी स्कोर पर आउट कर हासिल की। इससे पहले उन्होंने शादमान इस्लाम का विकेट चटकाया था।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज मिचेल स्टार्क अब 435 विकेट के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में 11वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उनकी नजरें अब जल्द से जल्द टॉप-10 में अपनी जगह बनाने पर होगी। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर साउथ अफ्रीका के लीजेंड डेल स्टेन 439 विकेटों के साथ मौजूद हैं। स्टार्क को अगर टॉप-10 में जगह बनानी है तो उन्हें 5 और विकेट निकलने होंगे।

मुरलीधरन के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक 800 विकेट चटकाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वह इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। वहीं उनके पीछे एक और दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 708 विकेट चटकाए थे।

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 700 विकेट का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में 704 विकेट चटकाए थे और वह लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं।

वहीं भारत के अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। अश्विन जो 537 विकेट के साथ लिस्ट में 8वें पायदान पर हैं वह कुंबले के लिए एक समय पर खतरा बने हुए थे, मगर उन्होंने भी अब रिटायरमेंट ले लिया है।

मुथैया मुरलीधरन 800 शेन वॉर्न 708 जेम्स एंडरसन 704 अनिल कुंबले 619 स्टुअर्ट ब्रॉड 604 नाथन लायन 568 ग्लेन मैक्ग्रा 563 आर अश्विन 537 कर्टनी वॉल्श 519 डेल स्टेन 439

मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। तंजीद हसन ने शतक जड़ा वहीं कप्तान शांतो ने 84 रनों की शानदार पारी खेली। बांग्लादेश ने 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया है, मगर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन के आखिरी सेशन में जोरदार वापसी की। खबर लिखे जाने तक बांग्लादेश 6 विकेट खो चुका है। उनके पास 118 रनों की लीड है।

बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पहले टेस्ट के शुरूआती दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को पहली पारी में 198 रन पर समेट दिया जिसमें हसन महमूद ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर छह विकेट हासिल किए। इसके बाद बांग्लादेश के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने स्टंप तक एक विकेट पर 96 रन बना लिए जिससे वह पहली पारी के हिसाब से केवल 102 रन से ही पीछे है।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बिना किसी नुकसान के 45 रन बना लिए थे। लेकिन हसन ने लगातार सटीक लाइन एवं लेंथ से गेंदबाजी करते हुए अपने छठे और सातवें ओवर में सलामी बल्लेबाज जेक वेदराल्ड (23 रन) और ट्रेविस हेड (22 रन) को आउट कर दिया।

इसके बाद हसन, तास्किन अहमद (55 रन देकर दो विकेट) और इबादत हुसैन (39 रन देकर दो विकेट) ने पहले दो सत्रों में शानदार अनुशासित गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। सिर्फ स्टीव स्मिथ ही संघर्ष करते हुए 71 रन बना सके।