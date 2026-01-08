Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mitchell Starc now has Best strike rate in an Ashes series record with minimum 30 wickets beat Mitchell Johnson
मिचेल स्टार्क ने तोड़ा जॉनसन का 'विराट' रिकॉर्ड, एशेज के इतिहास में की सबसे खतरनाक गेंदबाजी

मिचेल स्टार्क ने तोड़ा जॉनसन का 'विराट' रिकॉर्ड, एशेज के इतिहास में की सबसे खतरनाक गेंदबाजी

संक्षेप:

मिचेल स्टार्क ने मिचेल जॉनसन का एक 'विराट' रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे खतरनाक गेंदबाजी मिचेल स्टार्क ने की। उनका स्ट्राइक रेट एक एशेज सीरीज में सबसे बेहतरीन है।

Jan 08, 2026 07:40 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज 2025-26 में अपनी टीम के लिए सबसे पहला विकेट भी निकाला और सबसे आखिरी विकेट भी उन्हीं को मिला। कुल 31 विकेट एशेज में मिचेल स्टार्क ने अपने नाम किए और इस दौरान एक विशाल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मिचेल स्टार्क ने अपने हमवतन मिचेल जॉनसन का रिकॉर्ड खतरनाक गेंदबाजी एशेज सीरीज में करने का धराशायी कर दिया है। मिचेल स्टार्क से बेहतरीन स्ट्राइक रेट गेंदबाजी में एक एशेज सीरीज में किसी अन्य गेंदबाज का नहीं है, जिन्होंने 30 या इससे ज्यादा विकेट चटकाए हों।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क पूरी तरह फिट रहते हुए एशेज सीरीज के पांचों मैचों में खेले और एशेज सीरीज 2024-25 में कुल 31 विकेट निकालने में सफल हुए। उनका स्ट्राइक रेट 29.6 का था, जो एक एशेज सीरीज में 30 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सबसे अच्छा है। किसी अन्य गेंदबाज का स्ट्राइक रेट 30 से कम का एशेज सीरीज के इतिहास में एक सीरीज में नहीं है। दूसरे नंबर पर अब मिचेल जॉनसन खिसक गए हैं, जो बीते 12 साल से शीर्ष पर थे। जॉनसन ने 2013-14 की एशेज सीरीज में 30.5 के स्ट्राइक रेट से 37 विकेट निकाले थे।

लिस्ट में तीसरे नंबर पर विल्फ्रेड रोड्स हैं, जिन्होंने 1903-04 की एशेज सीरीज में 33.2 के स्ट्राइक रेट से कुल 31 विकेट चटकाए थे। चौथे नंबर पर ग्लेन मैकग्रा हैं, जिन्होंने 2001 की एशेज सीरीज में 36.4 के स्ट्राइक रेट से 32 विकेट अपने नाम किए थे और पांचवें नंबर पर 1956 में जिम लैकर ने 37 के औसत से 46 विकेट अपने नाम किए थे। उसी सीरीज में जिम लैकर ने 10 विकेट भी एक पारी में चटकाए थे। इसके अलावा मिचेल स्टार्क 2000 के बाद से एशेज सीरीज में 30 से ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं। दो बार शेन वॉर्न और एक-एक बार मिचेल जॉनसन और ग्लेन मैक्ग्रा ने ये कमाल किया है, जबकि मिचेल स्टार्क इस लिस्ट में नए हैं।

एशेज सीरीज में सबसे अच्छा स्ट्राइक-रेट (कम से कम 30 विकेट)

29.6 - 31 विकेट - मिचेल स्टार्क 2025/26 में

30.5 - 37 विकेट - मिचेल जॉनसन 2013/14 में

33.2 - 31 विकेट - विल्फ्रेड रोड्स 1903/04 में

36.4 - 32 विकेट - ग्लेन मैकग्रा 2001 में

37 - 46 विकेट - जिम लेकर 1956 में

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Mitchell Starc Australia Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |