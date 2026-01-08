मिचेल स्टार्क ने तोड़ा जॉनसन का 'विराट' रिकॉर्ड, एशेज के इतिहास में की सबसे खतरनाक गेंदबाजी
मिचेल स्टार्क ने मिचेल जॉनसन का एक 'विराट' रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे खतरनाक गेंदबाजी मिचेल स्टार्क ने की। उनका स्ट्राइक रेट एक एशेज सीरीज में सबसे बेहतरीन है।
मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज 2025-26 में अपनी टीम के लिए सबसे पहला विकेट भी निकाला और सबसे आखिरी विकेट भी उन्हीं को मिला। कुल 31 विकेट एशेज में मिचेल स्टार्क ने अपने नाम किए और इस दौरान एक विशाल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मिचेल स्टार्क ने अपने हमवतन मिचेल जॉनसन का रिकॉर्ड खतरनाक गेंदबाजी एशेज सीरीज में करने का धराशायी कर दिया है। मिचेल स्टार्क से बेहतरीन स्ट्राइक रेट गेंदबाजी में एक एशेज सीरीज में किसी अन्य गेंदबाज का नहीं है, जिन्होंने 30 या इससे ज्यादा विकेट चटकाए हों।
लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क पूरी तरह फिट रहते हुए एशेज सीरीज के पांचों मैचों में खेले और एशेज सीरीज 2024-25 में कुल 31 विकेट निकालने में सफल हुए। उनका स्ट्राइक रेट 29.6 का था, जो एक एशेज सीरीज में 30 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सबसे अच्छा है। किसी अन्य गेंदबाज का स्ट्राइक रेट 30 से कम का एशेज सीरीज के इतिहास में एक सीरीज में नहीं है। दूसरे नंबर पर अब मिचेल जॉनसन खिसक गए हैं, जो बीते 12 साल से शीर्ष पर थे। जॉनसन ने 2013-14 की एशेज सीरीज में 30.5 के स्ट्राइक रेट से 37 विकेट निकाले थे।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर विल्फ्रेड रोड्स हैं, जिन्होंने 1903-04 की एशेज सीरीज में 33.2 के स्ट्राइक रेट से कुल 31 विकेट चटकाए थे। चौथे नंबर पर ग्लेन मैकग्रा हैं, जिन्होंने 2001 की एशेज सीरीज में 36.4 के स्ट्राइक रेट से 32 विकेट अपने नाम किए थे और पांचवें नंबर पर 1956 में जिम लैकर ने 37 के औसत से 46 विकेट अपने नाम किए थे। उसी सीरीज में जिम लैकर ने 10 विकेट भी एक पारी में चटकाए थे। इसके अलावा मिचेल स्टार्क 2000 के बाद से एशेज सीरीज में 30 से ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं। दो बार शेन वॉर्न और एक-एक बार मिचेल जॉनसन और ग्लेन मैक्ग्रा ने ये कमाल किया है, जबकि मिचेल स्टार्क इस लिस्ट में नए हैं।
एशेज सीरीज में सबसे अच्छा स्ट्राइक-रेट (कम से कम 30 विकेट)
29.6 - 31 विकेट - मिचेल स्टार्क 2025/26 में
30.5 - 37 विकेट - मिचेल जॉनसन 2013/14 में
33.2 - 31 विकेट - विल्फ्रेड रोड्स 1903/04 में
36.4 - 32 विकेट - ग्लेन मैकग्रा 2001 में
37 - 46 विकेट - जिम लेकर 1956 में