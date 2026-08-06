कपिल देव को पछाड़ने के करीब पहुंचे मिचेल स्टार्क, बोले- यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भारत के महान कप्तान कपिल देव की बराबरी से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। 2 विकेट लेते ही, वे उन्हें पीछे छोड़ देंगे।
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप 10 गेंदबाजों की सूची में शामिल होने के बहुत करीब हैं। इस यात्रा में उन्हें भारत के महान कप्तान कपिल देव और साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज डेल स्टेन को पीछे छोड़ने का मौका मिलेगा। मिचेल स्टार्क कपिल देव की बराबरी करने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। वे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 विकेट लेते ही कपिल को पछाड़ देंगे और 11वें नंबर पर पहुंच जाएंगे। अभी वे 12 नंबर पर हैं।
स्टार्क ने कहा टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में जगह बनाना उनके लिए गर्व की बात होगी। स्टार्क ने 105 टेस्ट मैचों में 433 विकेट लिए हैं, जबकि कपिल देव के नाम 434 विकेट दर्ज हैं। 13 अगस्त से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में स्टार्क के पास कपिल को पीछे छोड़ने के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन (439 विकेट) से भी आगे निकलने का मौका होगा। 7 विकेट वे ले लेंगे तो टॉप 10 गेंदबाजों में शामिल हो जाएंगे।
मेरे लिए सम्मान की बात - स्टार्क
इस उपलब्धि के बारे में पूछे जाने पर स्टार्क ने 'ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस' से कहा, ''इसका मतलब है कि मैंने काफी क्रिकेट खेल ली है। कपिल देव और डेल स्टेन जैसे महान खिलाड़ियों के साथ मेरा नाम लिया जाना बेहद सम्मान की बात है। जब तक आप खेल रहे होते हैं, तब तक ऐसे आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मैं अभी भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं।''
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में स्टार्क सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने आठ मैचों में 46 विकेट हासिल किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की सूची में उनसे आगे शेन वार्न (708), नाथन लियोन (567) और ग्लेन मैक्ग्रा (563) हैं। इस 36 वर्षीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी फिटनेस पर लगातार मेहनत की है। स्टार्क इस साल आईपीएल में कुछ मैच खेलने के बाद मैदान पर नजर नहीं आए हैं।
16 वर्षों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं- स्टार्क
उन्होंने कहा, ''जब आप 36 साल के होते हैं और 16 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उम्मीद रहती है कि आपने अपने खेल में कुछ न कुछ सुधार जरूर किया होगा।'' ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम इस प्रकार है कि पहला टेस्ट मैच 13 से 17 अगस्त तक डार्विन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 22 से 26 अगस्त तक मैके में आयोजित होगा। ये टेस्ट सीरीज भी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जानी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले से टॉप पर है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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