मिचेल स्टार्क ने कर दिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान, बताया क्या है उनका अगला टारगेट?

मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि वह टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस रखना चाहते हैं। ऐसे में वह इंटरनेशनल क्रिकेट के इस शॉर्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मंगलवार 2 सितंबर को उन्होंने इस बात की जानकारी दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर उनके रिटायरमेंट की पुष्टि कर दी। मिचेल स्टार्क ने ये भी बताया है कि उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला क्यों किया? मिचेल स्टार्क ने बताया कि वे अब वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर पूरी तरह फोकस करना चाहते हैं। ऐसे में वह इंटरनेशनल क्रिकेट के शॉर्ट फॉर्मेट में एक्टिव नहीं रहेंगे। मिचेल स्टार्क का लक्ष्य 2027 का वनडे विश्व कप खेलना है।

हैरान करने वाली बात ये है कि मिचेल स्टार्क ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से कुछ ही महीने पहले रिटायरमेंट की घोषणा की है। 35 वर्षीय स्टार्क ने आखिरी बार टी20 इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले टी20 वर्ल्ड कप में खेला था। स्टार्क अब आपको टेस्ट और वनडे क्रिकेट के अलावा डोमेस्टिक टी20 लीग्स में खेलते नजर आएंगे। इनमें इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल भी शामिल है। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पेसर थे। मिचेल स्टार्क ने 79 विकेट इस फॉर्मेट में निकाले। उनसे आगे एडम जैम्पा हैं, जिन्होंने 130 शिकार किए हैं।