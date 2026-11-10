‘सैंडपेपरगेट कांड’ पर आया स्टार्क का बयान, कहा- मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं, ख्वाजा के खुलासों को किया खारिज
हाल में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा का आशिंक प्रकाशन हुआ, जिससे क्रिकेट वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है। उन्होंने लिखा है कि 'सैंडपेपरगेट' में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम शामिल थी। इस केस में सजा पा चुके वॉर्नर ने उनका समर्थन किया है। हालांकि, स्टार्क ने इन दावों को खारिज कर दिया है।
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा के इस दावे को खारिज कर दिया है कि 2018 के 'सैंडपेपरगेट' (रेगमाल से गेंद की सतह खुरदरी करने का मामला) विवाद की साजिश में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शामिल थी। इस मामले में केवल तीन खिलाड़ियों को सजा दी गई थी। स्टार्क ने साफ शब्दों में कहा कि मैं अपने पांच साल पहले दिए गए बयान पर पूरी तरह से कायम हूं। उन्होंने कहा, ''मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।''
जल्द पूर्ण प्रकाशित होने वाली अपनी आत्मकथा ‘सब्र’ में ख्वाजा ने कहा है कि तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उपकप्तान डेविड वार्नर और सलामी बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट को क्रिकेट प्रशासकों ने बलि का बकरा बनाया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के दौरान गेंद की स्थिति बदलने के लिए रेगमाल के इस्तेमाल की योजना के बारे में पूरी टीम को जानकारी थी। उनकी आत्मकथा के कुछ आंशिक चैप्टर प्रकाशित हुए हैं, जिसमें से यह खास हिस्सा एक ऑस्ट्रलियाई अखबार में छपा है।
अपने पुराने बयान पर कायम हैं स्टार्क
इस मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ और वार्नर पर एक साल के प्रतिबंध के अलावा नेतृत्व संबंधी प्रतिबंध भी लगाए थे। उस टीम का हिस्सा रहे स्टार्क ने कहा कि वह 2021 में दिए गए अपने उस बयान पर कायम हैं जिसमें उन्होंने इस मामले में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की थी। स्टार्क ने पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन के साथ 2021 में जारी संयुक्त बयान का हवाला देते हुए कहा, ''मैं गेंदबाजों की ओर से नहीं बोलूंगा लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मेरा नजरिया और मेरी याददाश्त में कोई बदलाव नहीं आया है। हमने 2021 में जो कहा था मैं उस पर कायम हूं।'' उन्होंने कहा, ''यह सब एक किताब में लिखा गया है। इस बारे में आगे स्पष्टीकरण देना संबंधित व्यक्ति का काम है। 2021 में हमने अपने बयान में स्पष्ट किया था कि मैदान पर क्या किया जा रहा था इसकी हमें जानकारी नहीं थी। हम अपनी बात पर कायम हैं। सच कहूं तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है।''
सजा पा चुके वार्नर ने किया ख्वाजा का समर्थन
ख्वाजा के दावों को वार्नर का भी समर्थन मिला है। वार्नर ने उनके खुलासों को ''शत प्रतिशत सही'' बताया है। हालांकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस विवाद की नए सिरे से जांच की संभावना से इनकार किया है। उसने कहा है कि इस मामले की दोबारा जांच करने का कोई ''ठोस कारण'' नहीं है। इस विवाद के कारण देश में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था की छवि को भी नुकसान पहुंचा था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।