अद्भुत: एशेज में इंग्लैंड के 15 में 14 खिलाड़ियों को स्टार्क ने किया आउट
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 31 विकेट लिए और पिछले 12 साल में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक टेस्ट सीरीज में 30 से अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। उनसे पहले जसप्रीत बुमराह ने साल 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया की धरती एक सीरीज में 32 विकेट हासिल किए थे।
मिचेल स्टार्क ने इस एशेज सीरीज में एक अद्भुत रिकॉर्ड और स्थापित कर लिया है। यह दिलचस्प रिकॉर्ड यह है कि उन्होंने इंग्लैंड के 15 खिलाड़ियों में पूरे एशेज सीरीज के दौरान 14 को आउट किया। सिर्फ एक ही खिलाड़ी उनके चगुंल से बच निकला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्टार्क की एक ही गेंद का सामना किया था। स्टार्क ने इस पूरी सीरीज में अद्भुत गेंदबाजी करते हुए किसी भी इंग्लैंड के खिलाड़ी को पिच पर टिकने नहीं दिया और ऑस्ट्रिलिया को 4-1 से एशेज जिताने में अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने इस 5 मैचों की सीरीज में सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और कप्तान बेन स्टोक्स को खासा परेशान किया और दोनों को 5-5 बार पवेलियन भेजा। उन्होंने जैक क्रॉली को 4 बार आउट किया जबकि महान बल्लेबाज जो रूट और जेमी स्मिथ को 3-3 बार अपना शिकार बनाया। बिल जैक्स और गस एटकिंसन को दो-दो बार पवेलियन भेजा। हैरी ब्रुक, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, ऑली पॉप, जैकब बेथल, जोश टंग और मार्क वुड भी उनकी घातक गेंदबाजी से बच नहीं पाए। इन सभी बल्लेबाजों को स्टार्क ने 1-1 बार आउट किया।
एशेज 2025 में इंग्लैंड ने अपनी 17 सदस्यीय टीम ऑस्ट्रेलिया भेजी थी, जिसमें से 15 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला था। उन 15 में से 14 खिलाड़ियों को मिचेल स्टार्क ने अपना शिकार बनाया। वे सिर्फ एक ही खिलाड़ी मैथ्यू पॉड्स को आउट नहीं कर सके, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टार्क की एक ही गेंद का सामना किया था। एशेज सीरीज के लिए चुने गए 17 खिलाड़ियों में शोएब बशीर और मैथ्यू फिशर को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।
एशेज 2025-26 में स्टार्क द्वारा आउट किए गए खिलाड़ी
बेन स्टोक्स- 5
बेन डकेट-5
जैक क्रॉली-4
जेमी स्मिथ-3
जो रूट-3
बिल जैक्स-2
गस एटकिंसन-2
हैरी ब्रुक-1
ब्राइडन कार्स-1
जोफ्रा आर्चर-1
ऑली पॉप-1
जेकब बेथल-1
मार्क वुड-1
जोश टंग-1
मैथ्यू पॉड्स-0