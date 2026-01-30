बर्थडे स्पेशल: 4 ICC ट्रॉफी जीतने वाले मिचेल स्ट्राक का विश्व क्रिकेट में दबदबा, हासिल की हैं ये खास उपलब्धियां
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। 30 जनवरी 1990 को सिडनी में जन्मे स्टार्क को आधुनिक युग के सबसे घातक बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके नाम दर्ज 4 प्रमुख ICC ट्रॉफियां हैं।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। 30 जनवरी 1990 को सिडनी में जन्मे स्टार्क को आधुनिक युग के सबसे घातक बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके नाम दर्ज 4 प्रमुख ICC ट्रॉफियां हैं। उन्होंने वनडे विश्व कप (2015, 2023), 2021 टी20 विश्व कप और एक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का खिताब शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि स्टार्क ने अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत एक विकेटकीपर के रूप में की थी। हालांकि, उनके बचपन के कोच ने उनकी लंबाई और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें तेज गेंदबाज बनने की सलाह दी, जिसे स्टार्क ने फॉलो किया और विश्व क्रिकेट में बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं और करते जा रहे हैं।
विश्व कप के बेताज बादशाह और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन
स्टार्क का असली दबदबा ICC के बड़े टूर्नामेंटों, विशेषकर वनडे विश्व कप में देखने को मिला है। वह वर्तमान में सभी विश्व कप संस्करणों को मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। साल 2015 के विश्व कप में उन्होंने मात्र 10.18 की औसत से 22 विकेट चटकाए थे, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था। इसके बाद 2019 के विश्व कप में उन्होंने 27 विकेट लेकर किसी एक विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया। 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया ने फिर से विश्व कप जीता, तब भी उन्होंने 16 विकेटों का महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
टेस्ट क्रिकेट में स्टार्क का शानदार प्रदर्शन
लाल गेंद की क्रिकेट में भी स्टार्क ने अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। उन्होंने अपने करियर में कुल 759 अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल किए हैं। स्टार्क, ग्लेन मैक्ग्रा के बाद 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं। साल 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने अपने 400 टेस्ट विकेट पूरे किए। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के केवल चौथे गेंदबाज बन गए। टेस्ट क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान 'एलेन बॉर्डर मेडल' भी प्रदान किया गया।
2024 तक IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी
स्टार्क न केवल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बल्कि लीग क्रिकेट में भी बेहद लोकप्रिय रहे हैं। 2024 की IPL नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिससे वे लीग इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने और टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
परिवार के लोगों का भी खेल से नाता
बता दें कि व्यक्तिगत जीवन में स्टार्क का नाता भी क्रिकेट परिवार से है; उनकी पत्नी एलिसा हीली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और विकेटकीपर हैं। उनके छोटे भाई ब्रैंडन स्टार्क एक ओलंपिक हाई-जंपर हैं। आज स्टार्क के जन्मदिन पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।