जब 2019 वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क ने रचा था इतिहास, फिर भी चैंपियन नहीं बन पाई थी ऑस्ट्रेलिया
साल 2019 का वनडे विश्व कप भले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निराशाजनक रहा हो, क्योंकि उसका सफर सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गया था, लेकिन कंगारू तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के लिए यह एडिशन किसी सपने से कम नहीं था। इस वर्ल्ड कप में स्टार्क ने ऐतिहास प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक विकेट लेने का कारनामा किया था।
साल 2019 का वनडे विश्व कप भले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निराशाजनक रहा हो, क्योंकि उसका सफर सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गया था, लेकिन कंगारू तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के लिए यह एडिशन किसी सपने से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक विकेट लेने का कारनामा किया था। टूर्नामेंट में स्टार्क ने अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था।
ग्लेन मैक्ग्रा का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास
मिचेल स्टार्क ने 2019 के विश्व कप संस्करण में कुल 27 विकेट झटके, जो किसी भी एक वनडे विश्व कप में किसी गेंदबाज द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट का विश्व रिकॉर्ड है। इस शानदार प्रदर्शन के दौरान उनका गेंदबाजी औसत 18.59 रहा। उन्होंने हमवतन दिग्गज ग्लेन मैक्ग्रा के 26 विकेटों (साल 2007) के 12 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। स्टार्क और मैक्ग्रा दुनिया के ऐसे केवल दो गेंदबाज हैं जिन्होंने दो अलग-अलग विश्व कप संस्करणों में 20 या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया है।
सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली करारी हार
शानदार शुरुआत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का सफर 11 जुलाई 2019 को बर्मिंघम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में समाप्त हो गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 223 रनों पर सिमट गई थी। इस मैच में स्टार्क ने बल्ले से भी संघर्ष किया और 36 गेंदों में 29 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन वे टीम को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक नहीं पहुंचा सके। इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को मात्र 32.1 ओवरों में 8 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।
सेमीफाइनल में स्टार्क ने दिलाई थी पहली सफलता
सेमीफाइनल मैच में जब इंग्लैंड की टीम लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब स्टार्क ने जॉनी बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू (lbw) आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई थी। हालांकि, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय के 85 रनों के प्रहार के सामने स्टार्क का वह स्पेल (9 ओवर में 70 रन) महंगा साबित हुआ। भले ही ऑस्ट्रेलिया विश्व कप नहीं जीत पाई, लेकिन स्टार्क के 27 विकेटों का अटूट रिकॉर्ड आज भी किसी भी गेंदबाज के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
एक वनडे विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज
1. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया): 27 विकेट, 2019
2. ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया): 26 विकेट, 2007
3. मोहम्मद शमी (भारत): 24 विकेट, 2023
4. चमिंडा वास (श्रीलंका): 23 विकेट, 2003
5. मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका): 23 विकेट, 2007
6. शॉन टैट (ऑस्ट्रेलिया): 23 विकेट, 2007
7. एडम ज़म्पा (ऑस्ट्रेलिया): 23 विकेट, 2023
8. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया): 22 विकेट, 2015
9. ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड): 22 विकेट, 2015
10. ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया): 22 विकेट, 2003