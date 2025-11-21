Cricket Logo
Mitchell Starc ने एशेज में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज; जो रूट के विकेट के साथ हासिल की बड़ी उपलब्धि

संक्षेप:

मिचेल स्टार्क ने एशेज के इतिहास में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले 21वें गेंदबाज बने हैं। वह इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं।

Fri, 21 Nov 2025 10:05 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एशेज 2025 का आगाज शानदार अंदाज में किया। अपने पहले स्पेल में उन्होंने 6 ओवर में 17 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। पहले मैच के पहले ही ओवर में उन्होंने जैक क्रॉली को आउट किया, इसके बाद उन्होंने बेन डकेट और जो रूट के रूप में दो और बड़ी मछलियां फंसाई। स्टार्क ने इन्हीं तीन विकेट के साथ एशेज में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। मिचेल स्टार्क एशेज में 100 विकेट लेने वाले 21वें गेंदबाज बन गए हैं। इसी के साथ वह एशेज में इतिहास भी रचने में कामयाब रहे।

मिचेल स्टार्क एशेज के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने हैं। जी हां, उनसे पहले एशेज में 20 गेंदबाजों ने 100 या उससे अधिक विकेट चटकाए, मगर उनमें एक भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज नहीं था। स्टार्क ने जो रूट के रूप में अपना 100वां एशेज विकेट लिया।

एशेज के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज-

शेन वॉर्न- 195

ग्लेन मैक्ग्रा- 157

स्टुअर्ट ब्रॉड- 153

ह्यू ट्रम्बल- 141

डेनिस लिली- 128

इयान बॉथम- 128

बॉब विलिस- 123

जेम्स एंडरसन- 117

मोंटी नोबल- 115

रे लिंडवॉल- 114

नाथन लायन- 110

विल्फ्रेड रोड्स- 109

सिडनी बार्न्स- 106

क्लेरी ग्रिमेट- 106

एलेक बेडसर- 104

बिल ओ'रेली- 102

चार्ली टर्नर- 101

बॉबी पील- 101

जॉर्ज गिफेन- 101

टेरी एल्डरमैन- 100

मिशेल स्टार्क- 100*

मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 9वीं बार जो रूट का शिकार किया। उन्होंने पारी के 9वें ओवर में उन्हें स्लिप में आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जो रूट का यह 2025 में पहला डक था, स्टार्क इसी के साथ जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले संयुक्त रूप से तीसरे गेंदबाज बन गए हैं।

जो रूट को स्टार्क के अलावा रवींद्र जडेजा ने भी 9 बार आउट किया है। वहीं जोश हेजलवुड ने 10 तो जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस ने 11-11 बार उनका शिकार किया है।

